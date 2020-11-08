В Украине ни одна область не может ослабить карантин: данные Минздрава

Отмечается, что самый высокий показатель заболеваемости COVID-19 за 14 дней зафиксирован в Черновицкой области

Отмечается, что самый высокий показатель заболеваемости COVID-19 за 14 дней зафиксирован в Черновицкой области

Фото: flickr

По состоянию на 8 ноября город Киев, и ни одна область Украины не готовы к ослаблению карантина.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения, пишет RegioNews.

Отмечается, что самый высокий показатель заболеваемости COVID-19 за 14 дней зафиксировано в Черновицкой (623,6 на 100 тысяч человек), Житомирской (510,6) и Хмельницкой (495,1) областях.

Наименьший показатель — в Кировоградской (114,6), Днепропетровской (152,7) и Луганской (190,5) областях.

В Киеве этот показатель составляет 341,2, а средний по Украине — 306,8 на 100 тысяч населения.

Желтый, оранжевый или красный уровень эпидемической опасности устанавливается на территории региона, в котором есть значительное распространение COVID-19.

Напомним, в Минздраве хотят ужесточить карантин из-за роста заболеваемости COVID-19.

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