Стало известно, сколько предпринимателей и наемных работников уже подали заявок на получение 8 тысяч гривен

Подавать заявки на получение карантинной помощи возможно через портал "Дия" или мобильное приложение

Подавать заявки на получение карантинной помощи возможно через портал "Дия" или мобильное приложение

Рixabay

Заявки на получение компенсации за карантин в размере 8 тысяч гривен подали 429 704 предпринимателей и наемных работников. Такие анные по состоянию на 12:00 вторника, 29 декабря.

Об этом на брифинге сообщил руководитель проекта "Дия" Мстислав Баник, пишет RegioNews.

Он напомнил, что подавать заявления на получение карантинной помощи возможно через портал "Дия" или мобильное приложение. Заявки можно подавать до 31 декабря.

Баник сообщил, что мобильное приложение подано 353 578 заявлений, через портал "Дия" - 76 126 заявлений.

Он также напомнил, что проект "Дия" отвечает только за техническую часть выплат по 8 тысяч гривен. Кроме того, участие принимают Пенсионный фонд Украины, Минсоцполитики и Минэкономики.

Напомним, ранее в ПФУ рассказали, сколько предпринимателей уже получили по 8 тыс. грн помощи от государства.