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Городской совет Тернополя выступил против внесения города в красную зону
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Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
03 августа 2020, 11:32 1

Городской совет Тернополя выступил против внесения города в красную зону

03 августа 2020, 11:32 1
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Депутаты вслед за мэром выразили несогласие с усилением карантина в городе
Депутаты вслед за мэром выразили несогласие с усилением карантина в городе
Фото: flickr
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Тернопольский городской совет во время внеочередной сессии заявил о несогласии с отнесением города в красную зону карантина.

Об этом сообщил мэр города Сергей Надал в Facebook, передает RegioNews.

В частности, депутаты обратились в Государственную комиссию по чрезвычайным ситуациям с просьбой исключить город из красной зоны по уровню распространения COVID-19.

До принятия решения комиссией депутаты решили, что в городе будут придерживаться ограничений оранжевой зоны. Депутаты также обратились к министру инфраструктуры Владиславу Криклию, чтобы тот разрешил поездам останавливаться в городе.

Кроме того, городской совет рекомендует кафе, ресторанам, ТРЦ и другим предприятиям не закрываться, а полиции - не штрафовать их за несоблюдение ограничений.

Напомним, при оранжевом уровне распространения COVID-19 запрещается работа хостелов, туристических баз (кроме гостиниц), деятельность развлекательных заведений и ресторанов ночью, плановая госпитализация, работа спортзалов, детских лагерей и действуют ограничения на массовые мероприятия 1 человека на 20 м².

1 августа городские власти Луцка отказались усиливать карантин, хотя город относится к самой опасной зоне по распространению Covid-19. В тот же день мэры Тернополя и Ивано-Франковска выступили против усиления карантина в их городах.

На следующий день министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что местные власти не могут смягчать карантинные мероприятия и не имеет на это полномочий.

Впоследствии заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что мэры городов будут нести ответственное за каждого умершего от COVID-19.

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