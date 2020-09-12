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12 сентября 2020, 10:26 6

Коронавирус в Украине: зафиксировано 3103 новых случая

12 сентября 2020, 10:26 6
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Фото: flickr
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По состоянию на 12 сентября в Украине зафиксировано 3103 новых случая коронавирусной болезни COVID-19.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения, передает RegioNews.

В течении суток 72 пациента умерли, это самый высокий показатель с начала пандемии коронавируса. 1341 пациент выздоровел.

Наибольшее количество новых случаев зафиксировано в Киеве (428), Харьковской (292), Тернопольской (280) и Одесской (225) областях.

Всего с начала эпидемии заболели 151 859 граждан Украины, выздоровели - 68 346. Количество летальных случаев в Украине достигло отметки в 3 148 человек.

Ситуация с распространением коронавируса в регионах выглядит следующим образом:

Винницкая обл - 4756 (+66)
Волынская обл - 6224 (+63)
Днепропетровская обл - 3176 (+83)
Донецкая обл - 2026 (+84)
Житомирская обл - 4194 (+139)
Закарпатская обл - 8532 (+79)
Запорожская обл - 2242 (+106)
Ивано-Франковская обл - 11083 (+130)
Кировоградская обл - 892 (7)
г. Киев - 16951 (+428)
Киевская обл - 6750 (+102)
Львовская обл - 16774 (+148)
Луганская обл - 562 (+30)
Николаевская обл - 1929 (+78)
Одесская обл - 9382 (+225)
Полтавская обл - 1161 (31)
Ровенская обл - 10369 (+152)
Сумская обл - 2323 (+94)
Тернопольская обл - 8657 (+280)
Харьковская обл - 12404 (+292)
Херсонская обл - 596 (+20)
Хмельницкая обл - 3850 (+155)
Черновицкая обл - 11988 (+141)
Черкасская обл - 2384 (90)
Черниговская обл - 2654 (+80)

Напомним, 11 сентября в Украине обнаружили 3144 новых случая заражения коронавирусом.

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