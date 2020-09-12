Коронавирус в Украине: зафиксировано 3103 новых случая

Подтвержден новый антирекорд смертности от COVID-19

Подтвержден новый антирекорд смертности от COVID-19

Фото: flickr

По состоянию на 12 сентября в Украине зафиксировано 3103 новых случая коронавирусной болезни COVID-19.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения, передает RegioNews.

В течении суток 72 пациента умерли, это самый высокий показатель с начала пандемии коронавируса. 1341 пациент выздоровел.

Наибольшее количество новых случаев зафиксировано в Киеве (428), Харьковской (292), Тернопольской (280) и Одесской (225) областях.

Всего с начала эпидемии заболели 151 859 граждан Украины, выздоровели - 68 346. Количество летальных случаев в Украине достигло отметки в 3 148 человек.

Ситуация с распространением коронавируса в регионах выглядит следующим образом:

Винницкая обл - 4756 (+66)

Волынская обл - 6224 (+63)

Днепропетровская обл - 3176 (+83)

Донецкая обл - 2026 (+84)

Житомирская обл - 4194 (+139)

Закарпатская обл - 8532 (+79)

Запорожская обл - 2242 (+106)

Ивано-Франковская обл - 11083 (+130)

Кировоградская обл - 892 (7)

г. Киев - 16951 (+428)

Киевская обл - 6750 (+102)

Львовская обл - 16774 (+148)

Луганская обл - 562 (+30)

Николаевская обл - 1929 (+78)

Одесская обл - 9382 (+225)

Полтавская обл - 1161 (31)

Ровенская обл - 10369 (+152)

Сумская обл - 2323 (+94)

Тернопольская обл - 8657 (+280)

Харьковская обл - 12404 (+292)

Херсонская обл - 596 (+20)

Хмельницкая обл - 3850 (+155)

Черновицкая обл - 11988 (+141)

Черкасская обл - 2384 (90)

Черниговская обл - 2654 (+80)

Напомним, 11 сентября в Украине обнаружили 3144 новых случая заражения коронавирусом.

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