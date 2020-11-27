В Украине усилят контроль за ситуацией с COVID-19 из-за норок

Речь не идет о массовых убийствах зверей, закрытии ферм или коррупционных проверках

Речь не идет о массовых убийствах зверей, закрытии ферм или коррупционных проверках

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По поручению Госпродспоживслужби будут мониторить заболеваемость животных на фермах и будут искать возможности проводить лабораторные исследования на основе европейского опыта.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сайт КМУ.

По поручению Председателя Госпродпотребслужбы Владиславы Магалецкой будет организован усиленный контроль за ситуацией в Украине. Меры принимают из-за сообщений из многих европейских стран по выявлению коронавируса SARS-CoV-2 у норок.

В ближайшее время состоится совещание с представителями профильных ассоциаций и бизнеса по вопросам усиления контроля. Кроме того, будет организован активный мониторинг относительно возможной заболеваемости животных на фермах.

По словам Председателя Госпродпотребслужбы, по результатам мониторинга будут решать, как минимизировать риски распространения заболевания. Также проработают возможности проведения лабораторных исследований норок на SARS-CoV-2 на основе европейского опыта.

Обращаюсь ко всем: речь не идет о массовых убийствах зверей, закрытии ферм или коррупционных проверках. Я сама пришла к власти из бизнеса и очень хорошо понимаю все проблемы и переживания предпринимателей, - Никто не будет создавать проблемы там, где их нет. Но государство должно контролировать ситуацию, - подчеркнула Владислава Магалецкая.

Как отметила Председатель Госпродпотребслужбы, это вопрос не только национальной безопасности и здоровья людей в Украине, но и всего человечества.

Напомним, ранее сообщалось, что в Минздраве утверждают: локдаун на три недели сведет к нулю заболеваемость COVID-19.