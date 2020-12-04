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04 декабря 2020, 11:16 8

Кабмин планирует представить конкретику по локдауну 9 декабря - Шмыгаль

04 декабря 2020, 11:16 8
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Также он подтвердил слова Степанова, что ужесточить карантин планируют с января
Также он подтвердил слова Степанова, что ужесточить карантин планируют с января
Фото: из открытых источников
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Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Кабинет министров планирует представить конкретику по ужесточению карантина в среду, 9 декабря, во время правительственного заседания.

Об этом он заявил во время выступления в Верховной Раде, передает RegioNews.

Конкретика мероприятий будет озвучена в среду на правительственном заседании", - сказал Шмыгаль.

Также он заявил, что вопрос об ужесточении карантина в начале января могут поднять в случае ухудшения эпидемиологической ситуации.

Сегодня министр здравоохранения заявил о том, что медицинская система выдерживает в декабре нагрузку, хотя она очень высокая, и очень сложно работать медикам. Мы можем допустить, что на протяжении декабря месяца усиления карантинных мероприятий необходимости осуществлять не будет. Далее мы будем говорить о январе", - сказал Шмыгаль.

Кроме того, премьер заверил, что во время локдауна не будут останавливать работу транспорта.

Напомним, ранее Степанов заявил, что в Украине не будут вводить жесткий карантин до конца декабря, но начиная с первых чисел января планируют вводить плановый жесткий карантин с максимальными ограничениями.

Кабмин карантин Денис Шмыгаль Максим Степанов локдаун
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