Во Львовской и Днепропетровской областях зафиксировали больше всего нарушений карантина выходного дня

Всего зафиксировано 1029 сообщений, связанных с нарушением карантинных мероприятий

Всего зафиксировано 1029 сообщений, связанных с нарушением карантинных мероприятий

Фото из открытых источников

За сутки полицейские начали 9 уголовных производств и составили 990 административных протоколов за нарушение карантинных ограничений.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на ГУ Нацполиции Украины.

В рейдовые группы по проверке правил соблюдения карантина привлечено более 20 тысяч правоохранителей. Работали 1542 рейдовые группы, которые проверили свыше 17 тысяч субъектов хозяйствования.

В результате прекращена работа 1355 заведений хозяйствования, деятельность которых запрещается в выходные дни: 891 заведение сферы торгового и бытового обслуживания населения, 416 предприятий общественного питания, 21 дискотеки и ночных клубов, 18 спортивных залов, фитнес-центров и бассейнов, 6 торгово-развлекательных центров, 3 учреждения, предоставляющие услуги по размещению лиц (кроме отелей).

Больше всего нарушений зафиксировано во Львовской области – 390, в Днепропетровской – 209, в Черкасской – 128, в городе Киеве – 121, в Киевской – 84 и в Тернопольской – 74.

По выявленным нарушениям составлено 990 административных протоколов предусмотренных ст. 44-3 (Нарушение правил относительно карантина) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Также в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по 9 уголовным правонарушениям.

Всего с начала действия карантинных ограничений в органы полиции поступило 134 067 сообщений, связанных с нарушением карантинных мероприятий. Полицейские составили 52 003 админпротоколы и начали 445 уголовных производств.

Напомним, полицейские Киевщины за первые сутки карантина выходного дня задокументировали 85 нарушений.