На Николаевщине несмотря на "зеленую" зону ужесточили карантин

В ОГА пояснили решение быстрыми темпами прироста заболеваемости COVID-19

В ОГА пояснили решение быстрыми темпами прироста заболеваемости COVID-19

Фото из открытых источников

Николаевская область решила усилить карантин, несмотря на то, что регион в "зеленой зоне".

Об этом сообщила пресс-служба Николаевской областной государственной администрации, пишет RegioNews.

В частности, в области запретят:

проведение концертов (кроме тех, которые проводятся учреждениями культуры, для которых концертная деятельность в течение последнего года является основным видом деятельности);

дискотеки;

работу развлекательных заведений (ночных клубов);

деятельность заведений общественного питания с организацией досуга (ресторанов, кафе, баров, закусочных, столовых, кафетериев, буфетов и тому подобное).

В ОГА объяснили такое решение быстрыми темпами прироста заболеваемости COVID-19. В частности, показатель заболеваемости за последние 14 дней на 100 тысяч населения составляет 40,14 (при допустимом базовом уровне не больше 40).

Напомним, В Украине за последние сутки обнаружили 2141 новый случай COVID-19

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