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31 августа 2020, 19:27

На Николаевщине несмотря на "зеленую" зону ужесточили карантин

31 августа 2020, 19:27
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Фото из открытых источников
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Николаевская область решила усилить карантин, несмотря на то, что регион в "зеленой зоне".

Об этом сообщила пресс-служба Николаевской областной государственной администрации, пишет RegioNews.

В частности, в области запретят:

  • проведение концертов (кроме тех, которые проводятся учреждениями культуры, для которых концертная деятельность в течение последнего года является основным видом деятельности);
  • дискотеки;
  • работу развлекательных заведений (ночных клубов);
  • деятельность заведений общественного питания с организацией досуга (ресторанов, кафе, баров, закусочных, столовых, кафетериев, буфетов и тому подобное).

В ОГА объяснили такое решение быстрыми темпами прироста заболеваемости COVID-19. В частности, показатель заболеваемости за последние 14 дней на 100 тысяч населения составляет 40,14 (при допустимом базовом уровне не больше 40).

На территории Николаевской области введены дополнительные противоэпидемические ограничения: проведение концертов, дискотек, работа...

Опубликовано Николаевская областная государственная администрация Понедельник, 31 августа 2020 г.

Напомним, В Украине за последние сутки обнаружили 2141 новый случай COVID-19

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коронавирус Николаевская ОГА карантин Николаев ОГА зеленая зона
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