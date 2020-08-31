На Николаевщине несмотря на "зеленую" зону ужесточили карантин
В ОГА пояснили решение быстрыми темпами прироста заболеваемости COVID-19
В ОГА пояснили решение быстрыми темпами прироста заболеваемости COVID-19
Николаевская область решила усилить карантин, несмотря на то, что регион в "зеленой зоне".
Об этом сообщила пресс-служба Николаевской областной государственной администрации, пишет RegioNews.
В частности, в области запретят:
- проведение концертов (кроме тех, которые проводятся учреждениями культуры, для которых концертная деятельность в течение последнего года является основным видом деятельности);
- дискотеки;
- работу развлекательных заведений (ночных клубов);
- деятельность заведений общественного питания с организацией досуга (ресторанов, кафе, баров, закусочных, столовых, кафетериев, буфетов и тому подобное).
В ОГА объяснили такое решение быстрыми темпами прироста заболеваемости COVID-19. В частности, показатель заболеваемости за последние 14 дней на 100 тысяч населения составляет 40,14 (при допустимом базовом уровне не больше 40).
На территории Николаевской области введены дополнительные противоэпидемические ограничения: проведение концертов, дискотек, работа...Опубликовано Николаевская областная государственная администрация Понедельник, 31 августа 2020 г.
Напомним, В Украине за последние сутки обнаружили 2141 новый случай COVID-19
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