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27 декабря 2020, 14:59 22

Материальную помощь уже смогут получить 354 тыс. предпринимателей, - Шмыгаль

27 декабря 2020, 14:59 22
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Пенсионный фонд на этой неделе начал выплаты 8 тысяч грн материальной помощи от государства для Фопов и наемных работников.

Об этом сообщил премье-рминистр Украины Денис Шмыгаль своей странице в Facebook, передает RegioNews.

Пенсионный фонд на этой неделе начал выплаты 8 тысяч грн материальной помощи от государства для ФЛП и наемных работников. По состоянию на 24 декабря было направлено 2,8 млрд грн для более 354 тысяч получателей.

#ПМ_тиждень #PM_weekly Україна матиме достатньо ресурсу для закупівлі вакцин проти COVID-19. Уряд та Офіс Президента...

Posted by Денис Шмигаль on Sunday, December 27, 2020

Денис Шмигаль сообщил, что регистрация заявок для получения единовременной материальной помощи для тех людей, чья хозяйственная деятельность будет приостановлена вследствие усиленного карантина в январе, продлится до 31 декабря.

Призываю предпринимателей и обычных работников подавать заявки, чтобы все смогли получить такие выплаты, - написал Шмыгаль.

Напомним, ранее сообщалось, что на "8 тысячах Зеленского" научились зарабатывать мошенники: киберполиция информирует уже о сотне пострадавших.

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