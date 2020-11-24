В Ивано-Франковске центральная больница приостановила прием COVID-больных
Центральная городская клиническая больница Ивано-Франковска, которая лечит пациентов с COVID-19, решила временно приостановить госпитализацию больных.
Об этом сообщила начальник управления здравоохранения Ивано-Франковского горсовета Мария Бойко, передает RegioNews.
Причиной такого решения стали большие затраты кислорода.
С сегодняшнего дня есть договоренность о временном приостановлении госпитализации больных в ЦГКБ ... Затраты кислорода очень большие, и для того, чтобы оборудование исправно работало и не возникло чрезвычайных ситуаций, есть согласование о временном приостановлении госпитализации пациентов", - рассказала Бойко.
По ее словам, в больнице 28 пациентов находятся на кислороде в трех реанимациях, и 60 пациентов, находящихся на кислородных концентраторах и на разных кислородных точках.
Вся госпитализация больных будет осуществляться в городскую больницу №1 и в больницы, которые есть вокруг Ивано-Франковска", - добавила чиновница.
Также Бойко призвала жителей города с пониманием отнестись к ситуации, поскольку больнице нужно "передохнуть".
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