В Ивано-Франковске центральная больница приостановила прием COVID-больных

В городском совете заявили, что больнице нужно "передохнуть"

В городском совете заявили, что больнице нужно "передохнуть"

Фото: из открытых источников

Об этом сообщила начальник управления здравоохранения Ивано-Франковского горсовета Мария Бойко, передает RegioNews.

Причиной такого решения стали большие затраты кислорода.

С сегодняшнего дня есть договоренность о временном приостановлении госпитализации больных в ЦГКБ ... Затраты кислорода очень большие, и для того, чтобы оборудование исправно работало и не возникло чрезвычайных ситуаций, есть согласование о временном приостановлении госпитализации пациентов", - рассказала Бойко.

По ее словам, в больнице 28 пациентов находятся на кислороде в трех реанимациях, и 60 пациентов, находящихся на кислородных концентраторах и на разных кислородных точках.

Вся госпитализация больных будет осуществляться в городскую больницу №1 и в больницы, которые есть вокруг Ивано-Франковска", - добавила чиновница.

Также Бойко призвала жителей города с пониманием отнестись к ситуации, поскольку больнице нужно "передохнуть".

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