Киев останется в зеленой зоне несмотря на рост заболеваемости COVID-19

За прошедшие сутки в столице обнаружили наибольшее количество новых случаев COVID-19 по Украине

За прошедшие сутки в столице обнаружили наибольшее количество новых случаев COVID-19 по Украине

Фото: КГГА

Киев может остаться в зеленой зоне карантина, так как в столице регистрируются единичные случаи, не связанные со вспышками коронавируса.

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