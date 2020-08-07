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07 августа 2020, 12:00 13

Киев останется в зеленой зоне несмотря на рост заболеваемости COVID-19

07 августа 2020, 12:00 13
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За прошедшие сутки в столице обнаружили наибольшее количество новых случаев COVID-19 по Украине
За прошедшие сутки в столице обнаружили наибольшее количество новых случаев COVID-19 по Украине
Фото: КГГА
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Киев может остаться в зеленой зоне карантина, так как в столице регистрируются единичные случаи, не связанные со вспышками коронавируса.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил председатель Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан, передает RegioNews.

Это стабильный показатель госпитализации больных с мая месяца - 20-25", - сказал Рубан.

Он добавил, что рост заболеваемости коронавирусом в Киеве связан с ростом количества сделанных тестов.

За прошедшие сутки в Киеве подтвердили 186 новых случаев коронавируса, что является антирекордом среди всех городов Украины.

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Напомним, в Украине очередной антирекорд, обнаружили 1453 случая коронавируса.

коронавирус Киев карантин Минздрав Госпродпотребслужба
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