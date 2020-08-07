Киев останется в зеленой зоне несмотря на рост заболеваемости COVID-19
За прошедшие сутки в столице обнаружили наибольшее количество новых случаев COVID-19 по Украине
За прошедшие сутки в столице обнаружили наибольшее количество новых случаев COVID-19 по Украине
Киев может остаться в зеленой зоне карантина, так как в столице регистрируются единичные случаи, не связанные со вспышками коронавируса.
Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил председатель Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан, передает RegioNews.
Это стабильный показатель госпитализации больных с мая месяца - 20-25", - сказал Рубан.
Он добавил, что рост заболеваемости коронавирусом в Киеве связан с ростом количества сделанных тестов.
За прошедшие сутки в Киеве подтвердили 186 новых случаев коронавируса, что является антирекордом среди всех городов Украины.
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Напомним, в Украине очередной антирекорд, обнаружили 1453 случая коронавируса.
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