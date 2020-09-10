В Одесской области использовали все тесты на коронавирус
Это уже считают общенациональной проблемой
Это уже считают общенациональной проблемой
В государственных лабораториях Одесской области закончились реагенты и тесты на коронавирус.
Об этом сообщил представитель Лабораторного центра МЗ Украины в Одесской области Сергей Дементьев, передает RegioNews со ссылкой на ТСН.
"Деньги на тест-системы и реагенты есть, но поставщики не могут в достаточном объеме предоставить необходимое", — сказал он.
Дементьев назвал это общенациональной проблемой.
Напомним, в Украине уже 1,7 млн человек протестовали на коронавирус методом ПЦР.
Минздрав назвал области, которые могут ослабить карантинВсе новости »
10 сентября 2020, 12:53МОН: директору школы грозит лишение свободы, если нарушение карантина повлекло смерть ребенка
10 сентября 2020, 12:42В Украине из-за вспышки COVID-19 на карантин ушли 145 классов
10 сентября 2020, 10:52
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
21 августа 2020
Приключения ЗеПрезидента в Херсоне
06 августа 2020
Три билборда на местных выборах
Монополия в Запорожской области: кто контролирует автовокзалы региона
Штепа и другие: кто станет новым мэром Славянска