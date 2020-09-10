В Одесской области использовали все тесты на коронавирус

Это уже считают общенациональной проблемой

Это уже считают общенациональной проблемой

Рixabay

В государственных лабораториях Одесской области закончились реагенты и тесты на коронавирус.

Об этом сообщил представитель Лабораторного центра МЗ Украины в Одесской области Сергей Дементьев, передает RegioNews со ссылкой на ТСН.

"Деньги на тест-системы и реагенты есть, но поставщики не могут в достаточном объеме предоставить необходимое", — сказал он.

Дементьев назвал это общенациональной проблемой.

Напомним, в Украине уже 1,7 млн человек протестовали на коронавирус методом ПЦР.