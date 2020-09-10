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10 сентября 2020, 15:19 4

В Одесской области использовали все тесты на коронавирус

10 сентября 2020, 15:19 4
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Это уже считают общенациональной проблемой
Это уже считают общенациональной проблемой
Рixabay
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В государственных лабораториях Одесской области закончились реагенты и тесты на коронавирус.

Об этом сообщил представитель Лабораторного центра МЗ Украины в Одесской области Сергей Дементьев, передает RegioNews со ссылкой на ТСН.

"Деньги на тест-системы и реагенты есть, но поставщики не могут в достаточном объеме предоставить необходимое", — сказал он.

Дементьев назвал это общенациональной проблемой.

Напомним, в Украине уже 1,7 млн человек протестовали на коронавирус методом ПЦР.

коронавирус Украина Одесса карантин тесты
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