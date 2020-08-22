Черновицкая ОГА хочет откорректировать ограничения "красной" зоны

Местные власти проведут эпидемиологическое расследование

Местные власти проведут эпидемиологическое расследование

Фото: Facebook

Черновицкая облгосадминистрация планирует обратиться в Государственную комиссию ТЭБ и ЧС с просьбой откорректировать ограничения, которые действуют на территории города.

Об этом во время брифинга сообщил председатель ОГА Сергей Осачук, передает RegioNews.

По его словам, местные власти проведут эпидемиологическое расследование в городе, чтобы установить, где именно люди больше всего инфицируются коронавирусом. Также будет учтена информация от местных жителей, на основе этих данных будет базироваться обращение в государственную комиссию.

Прошу всех, кто неравнодушен, кто чувствует в себе способность помочь, не нужно массовых перформансов, не надо созывать людей и делать шум. Подготовьте лучше спокойный, взвешенный, аналитический документ, подайте, пожалуйста, его и обязательно мы совместно попытаемся откорректировать те ограничения, которые нам с вами представляются излишними или не до конца корректными", - сказал Осачук.

Он добавил, что факт попадания Черновцов, а также Кицманского и Заставнивского районов в "красную" зону должен побуждать буковинцев до самого высокого уровня осторожности.

Никто не запрещает бизнес-процессы на территории Черновицкой области, это всего лишь временные ограничения для отдельных направлений, для того, чтобы исключить большое скопление людей. Ведь инфекция передается исключительно в тесном контакте", - отметил председатель ОГА.

Напомним, Черновцы попали в "красную зону" на две недели, школы, садики и университеты с 1 сентября в городе не откроются. Такжен в Черновцах отменили все праздничные мероприятия ко Дню независимости.