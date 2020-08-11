На Буковину пришла вторая волна коронавируса - ОГА

Повышение уровня заболеваемости фиксируют во всех районах

Повышение уровня заболеваемости фиксируют во всех районах

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В Черновицкой области началась вторая волна коронавирусной болезни COVID-19. Сейчас повышение заболеваемости фиксируют во всех районах области, на Кицманщине же зарегистрирована вспышка коронавирусной инфекции.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Черновицкой ОГА.

В ОГА считают, что самая первая задача, которая стоит перед госпитальными базами - это сформировать необходимые запасы лекарств и средств защиты.

Ситуация с распространением COVID-19 приобретает новые обороты, поэтому должны обсудить, каким образом будем мобилизовать все наши силы и ресурсы, как финансовые, так и кадровые. Главная наша цель - сделать так, чтобы уровень заболеваемости не рос, а стабилизировался", - отметила заместитель председателя ОГА Наталья Гусак.

По ее словам, есть ряд больниц, которые за три месяца не потратили ни одной гривни на закупку медикаментов. Сейчас на счетах больниц есть около 50 млн гривен неиспользованных средств. Эти деньги медицинские учреждения получили от Национальной службы здоровья Украины для лечения больных COVID-19.

Между тем, пациенты часто жалуются, что приходится покупать препараты за свои деньги. Эту ситуацию следует исправить", - отметила она.

Ранее сообщалось, что в Черновицкой области фиксируют рост заболеваемости на коронавирус - второй день подряд более сотни новых случаев.