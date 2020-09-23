Киев остается в оранжевой зоне минимум до марта – Госпродпотребслужба

В ведомстве отметили, что это самый оптимистичный прогноз для столицы

В ведомстве отметили, что это самый оптимистичный прогноз для столицы

Прогнозы относительно ситуации с распространением COVID-19 указывают на то, что Киев минимум до весны будет оставаться в "оранжевой" карантинной зоне.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на РБК-Украина.

Как сообщил глава Госпродпотребслужбы столицы Олег Рубан сейчас в Киеве наблюдается стабилизация ситуации, потому что заканчивается период отпусков, и те, кто был инфицирован с 1 сентября уже прошли инкубационный период.

Чиновник также подчеркнул, что на следующей неделе следует ожидать увеличения заболеваемости.

На следующей неделе мы ожидаем увеличения заболеваемости, связано с тем, что студенты вернулись к учебе, поэтому Киев будет находиться в "оранжевой" зоне до марта по самым оптимистическим прогнозам", - резюмировал Рубан.

Напомним, Кабмин выделил 14,5 миллиона для областных COVID-лабораторий.