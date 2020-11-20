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20 ноября 2020, 14:56 20

Глава фракции "Слуга народа" Арахамия получил положительный тест на COVID-19

20 ноября 2020, 14:56 20
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Фото: Facebook
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Председатель фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия получил положительный тест на коронавирус.

Об этом сообщила пресс-секретарь фракции "Слуга народа" Юлия Палийчук, передает RegioNews.

По ее словам, окончательный диагноз у политика пока не подтвержден.

У Давида Арахамии один тест был положительным, второй - отрицательный, сейчас ждем результаты третьего. Результаты ожидаются завтра", - рассказала Палийчук.

Сейчас Давид Арахамия на находится самоизолиции. Пока он никак не прокомментировал эту информацию.

Напомним, 9 ноября стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский заболел коронавирусом. Позже появилась информация, что глава Офиса президента Ермак тоже заболел на COVID-19.

Позже Зеленского и Ермака госпитализировали в "Феофанию", они находятся в изолированных палатах.

коронавирус Давид Арахамия Слуга народа самоизоляция тесты
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