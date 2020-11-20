Глава фракции "Слуга народа" Арахамия получил положительный тест на COVID-19
Председатель фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия получил положительный тест на коронавирус.
Об этом сообщила пресс-секретарь фракции "Слуга народа" Юлия Палийчук, передает RegioNews.
По ее словам, окончательный диагноз у политика пока не подтвержден.
У Давида Арахамии один тест был положительным, второй - отрицательный, сейчас ждем результаты третьего. Результаты ожидаются завтра", - рассказала Палийчук.
Сейчас Давид Арахамия на находится самоизолиции. Пока он никак не прокомментировал эту информацию.
Напомним, 9 ноября стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский заболел коронавирусом. Позже появилась информация, что глава Офиса президента Ермак тоже заболел на COVID-19.
Позже Зеленского и Ермака госпитализировали в "Феофанию", они находятся в изолированных палатах.