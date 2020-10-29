Глава ДФС Солодченко заразился коронавирусом
Исполняющий обязанности председателя Государственной фискальной службы Украины Сергей Солодченко заразился коронавирусом
Об этом он сообщил в Facebook 29 октября, информирует RegioNews.
"Получил сегодня результат ПЦР-анализа на SARS-CoV-2 - "Обнаружено". Иду на самоизоляцию. Чувствую себя хорошо", - написал и.о. главы ДФС.
Также он обратился ко всем, с кем контактировал в последние дни, провериться и сдать тест на коронавирус.
"Что касается рабочих моментов: я никуда не хожу, участие в совещаниях могу принимать в онлайн-режиме или по телефону - работаю дистанционно", - добавил Солодченко.
Отримав сьогодні результат #ПЛР-аналізу на SARS-CoV-2 – "ВИЯВЛЕНО" Йду на самоізоляцію. Почуваю себе добре. Прошу...Posted by Сергій Солодченко on Thursday, October 29, 2020
Напомним, сразу два заместителя главы ОП Андрея Ермака заболели коронавирусом.