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29 октября 2020, 16:55 2

Глава ДФС Солодченко заразился коронавирусом

29 октября 2020, 16:55 2
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Он призвал всех, с кем контактировал в последние дни, провериться и сдать тест на коронавирус
Он призвал всех, с кем контактировал в последние дни, провериться и сдать тест на коронавирус
Фото из открытых источников
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Исполняющий обязанности председателя Государственной фискальной службы Украины Сергей Солодченко заразился коронавирусом

Об этом он сообщил в Facebook 29 октября, информирует RegioNews.

"Получил сегодня результат ПЦР-анализа на SARS-CoV-2 - "Обнаружено". Иду на самоизоляцию. Чувствую себя хорошо", - написал и.о. главы ДФС.

Также он обратился ко всем, с кем контактировал в последние дни, провериться и сдать тест на коронавирус.

"Что касается рабочих моментов: я никуда не хожу, участие в совещаниях могу принимать в онлайн-режиме или по телефону - работаю дистанционно", - добавил Солодченко.

Отримав сьогодні результат #ПЛР-аналізу на SARS-CoV-2 – "ВИЯВЛЕНО" Йду на самоізоляцію. Почуваю себе добре. Прошу...

Posted by Сергій Солодченко on Thursday, October 29, 2020

Напомним, сразу два заместителя главы ОП Андрея Ермака заболели коронавирусом.

коронавирус Украина карантин ГФС власть
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