Глава ДФС Солодченко заразился коронавирусом

Он призвал всех, с кем контактировал в последние дни, провериться и сдать тест на коронавирус

Он призвал всех, с кем контактировал в последние дни, провериться и сдать тест на коронавирус

Фото из открытых источников

Исполняющий обязанности председателя Государственной фискальной службы Украины Сергей Солодченко заразился коронавирусом

Об этом он сообщил в Facebook 29 октября, информирует RegioNews. "Получил сегодня результат ПЦР-анализа на SARS-CoV-2 - "Обнаружено". Иду на самоизоляцию. Чувствую себя хорошо", - написал и.о. главы ДФС. Также он обратился ко всем, с кем контактировал в последние дни, провериться и сдать тест на коронавирус. "Что касается рабочих моментов: я никуда не хожу, участие в совещаниях могу принимать в онлайн-режиме или по телефону - работаю дистанционно", - добавил Солодченко. Отримав сьогодні результат #ПЛР-аналізу на SARS-CoV-2 – "ВИЯВЛЕНО" Йду на самоізоляцію. Почуваю себе добре. Прошу... Posted by Сергій Солодченко on Thursday, October 29, 2020 Напомним, сразу два заместителя главы ОП Андрея Ермака заболели коронавирусом.

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