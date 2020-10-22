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22 октября 2020, 10:33

Стало известно, когда украинскую вакцину от COVID-19 начнут испытывать на людях

22 октября 2020, 10:33
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После обсуждения с правительством перехода к клинической фазы, документация о разработке вакцины будет передана в ВОЗ
После обсуждения с правительством перехода к клинической фазы, документация о разработке вакцины будет передана в ВОЗ
Рixabay
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Разработчики украинской вакцины от коронавируса планируют испытания на людях через три месяца. Доклинические испытания на животных прошли успешно.

Об этом в интервью "РБК-Украина" рассказал один из разработчиков препарата президент компании DiaPrep System Inc., профессор, доктор медицинских наук, международный эксперт в сфере охраны здоровья и эпидемиологии Михаил Фаворов, информирует RegioNews.

"Если наши ожидания сбудутся и действительно выбран производитель будет готов к производству по международным стандартом, по международному лицензированию - я думаю, что через три месяца мы получим готовность для первой фазы", - сказал Фаворов.

Ученый объяснил, что после обсуждения с правительством перехода к клинической фазы, документация о разработке вакцины будет передана в ВОЗ.

"На сегодня, поскольку мы получили только доклиническую фазу, решение правительством Украины не принято, какие-то специальные обсуждения не проводились. Но как только будет выбрана площадка - несомненно, вся документация будет представлена в ВОЗ", - добавил он.

Фаворов рассказал, что клиническая фаза будет проходить с привлечением добровольцев в несколько этапов, после чего будут сделаны выводы о безопасности и эффективности препарата.

Напомним, 20 октября президенту представили образец возможной украинской вакцины от коронавируса. Кандидат прошел доклинические испытания.

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