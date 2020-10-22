Стало известно, когда украинскую вакцину от COVID-19 начнут испытывать на людях

После обсуждения с правительством перехода к клинической фазы, документация о разработке вакцины будет передана в ВОЗ

После обсуждения с правительством перехода к клинической фазы, документация о разработке вакцины будет передана в ВОЗ

Рixabay

Разработчики украинской вакцины от коронавируса планируют испытания на людях через три месяца. Доклинические испытания на животных прошли успешно.

Об этом в интервью "РБК-Украина" рассказал один из разработчиков препарата президент компании DiaPrep System Inc., профессор, доктор медицинских наук, международный эксперт в сфере охраны здоровья и эпидемиологии Михаил Фаворов, информирует RegioNews. "Если наши ожидания сбудутся и действительно выбран производитель будет готов к производству по международным стандартом, по международному лицензированию - я думаю, что через три месяца мы получим готовность для первой фазы", - сказал Фаворов. Ученый объяснил, что после обсуждения с правительством перехода к клинической фазы, документация о разработке вакцины будет передана в ВОЗ. "На сегодня, поскольку мы получили только доклиническую фазу, решение правительством Украины не принято, какие-то специальные обсуждения не проводились. Но как только будет выбрана площадка - несомненно, вся документация будет представлена в ВОЗ", - добавил он. Фаворов рассказал, что клиническая фаза будет проходить с привлечением добровольцев в несколько этапов, после чего будут сделаны выводы о безопасности и эффективности препарата. Напомним, 20 октября президенту представили образец возможной украинской вакцины от коронавируса. Кандидат прошел доклинические испытания.

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