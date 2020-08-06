Мэр Тернополя требует от правительства снятия статуса красной карантинной зоны с города

Сообщение с соответствующим призывом мэр опубликовал в Facebook, передает RegioNews.

Надал отметил, что шаг за шагом горожане отстаивают свое право ходить на работу, пользоваться транспортом, водить детей в садик. После такого давления, по его словам, правительство частично идет на диалог с городами.

Надеюсь, что не только Тернополь, но и другие города будут услышаны, и именно в диалоге центральной власти и городов будут вырабатываться совместные решения. Или по борьбе с коронавирусом, или относительно реформ здравоохранения, образования. Болезнь не отступила и в ближайшее время не отступит. Нам нужно готовиться к тяжелым временам. Но я имею надежду, что в следующие разы чиновники в Киеве сначала будут думать, а потом делать. Сначала будут слушать, а потом говорить. Сначала будут планировать, а потом внедрять", – говорится в сообщении мэра.