В Николаеве из-за коронавируса отменили сессию горсовета

Из-за болезни депутатов на заседании нет кворума

Из-за болезни депутатов на заседании нет кворума

Фото: Николаевский горсовет

Николаевский городской совет не смог собраться на сессию по причине заболевания депутатов COVID-19.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на "Depo.Николаев".

Заявление о болезни депутатов сделал мэр Николаева Александр Сенкевич. По его словам, трое депутатов были заражены коронавирусом нового типа, из-за чего не смогли участвовать в сессии городского совета.

Также мэр добавил, что отсутствие депутатов стало причиной отсутствия кворума. Сенкевичу пришлось прервать сессию горсовета и объявить перерыв.

Имён заболевших депутатов мэр не называл.

Напомним, В Полтаве последняя сессия облсовета нынешнего созыва не состоится из-за коронавируса.