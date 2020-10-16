В Николаеве из-за коронавируса отменили сессию горсовета
Из-за болезни депутатов на заседании нет кворума
Из-за болезни депутатов на заседании нет кворума
Николаевский городской совет не смог собраться на сессию по причине заболевания депутатов COVID-19.
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на "Depo.Николаев".
Заявление о болезни депутатов сделал мэр Николаева Александр Сенкевич. По его словам, трое депутатов были заражены коронавирусом нового типа, из-за чего не смогли участвовать в сессии городского совета.
Также мэр добавил, что отсутствие депутатов стало причиной отсутствия кворума. Сенкевичу пришлось прервать сессию горсовета и объявить перерыв.
Имён заболевших депутатов мэр не называл.
Напомним, В Полтаве последняя сессия облсовета нынешнего созыва не состоится из-за коронавируса.
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