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16 октября 2020, 16:28 1

В Николаеве из-за коронавируса отменили сессию горсовета

16 октября 2020, 16:28 1
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Из-за болезни депутатов на заседании нет кворума
Из-за болезни депутатов на заседании нет кворума
Фото: Николаевский горсовет
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Николаевский городской совет не смог собраться на сессию по причине заболевания депутатов COVID-19.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на "Depo.Николаев".

Заявление о болезни депутатов сделал мэр Николаева Александр Сенкевич. По его словам, трое депутатов были заражены коронавирусом нового типа, из-за чего не смогли участвовать в сессии городского совета.

Также мэр добавил, что отсутствие депутатов стало причиной отсутствия кворума. Сенкевичу пришлось прервать сессию горсовета и объявить перерыв.

Имён заболевших депутатов мэр не называл.

Напомним, В Полтаве последняя сессия облсовета нынешнего созыва не состоится из-за коронавируса.

коронавирус Николаев горсовет сессия Сенкевич Александр
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