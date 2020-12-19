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19 декабря 2020, 12:35 11

Минздрав полностью обновил алгоритм тестирования на коронавирус - Степанов

19 декабря 2020, 12:35 11
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До этого тестирование проводили людям с симптомами COVID-19 и пневмонии
До этого тестирование проводили людям с симптомами COVID-19 и пневмонии
Фото: из открытых источников
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Министерство здравоохранения обновило алгоритм тестирования граждан на COVID-19, тесты будут делать людям, у которых есть признаки острой респираторной вирусной инфекции.

Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает RegioNews.

По его словам, ранее тестирование проводили людям с симптомами COVID-19 и пневмонии.

У нас на этой неделе полностью обновлен алгоритм тестирования на наличие коронавирусной инфекции. Основное значение для лабораторной диагностики имеет ПЦР-диагностика. Лабораторное обследование, согласно новому алгоритму, будет проводиться лицам с подозрениями на COVID-19, клиническими симптомами. С любыми признаками других острых респираторных инфекций и признаками пневмонии", - рассказал министр.

По его словам, вводится скрининговое обследование с использованием быстрых тестов на определение антигена, который делается за 15 минут.

Такой тест будут делать людям с вышеуказанными симптомами, пациентам, которые подлежат плановой госпитализации, контактным лицам и людям, которые возвращаются из-за границы.

Положительный результат теста на определение антигена в некоторых случаях должен быть подтвержден ПЦР. Не нужно его делать, если есть симптомы COVID-19, сделали тест. Если человек не имеет симптомов, был контактным, если будет положительный тест, то надо еще сделать ПЦР", - добавил Степанов.

Он подытожил, что до 23 декабря должны решить вопрос тестов на антиген у семейных врачей.

Напомним, в Минздраве сказали, из-за чего в Украине могут вырасти показатели заболеваемости COVID-19.

коронавирус медицина Минздрав Максим Степанов тесты
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