17:52  09 ноября
Глава Офиса президента Ермак тоже заболел коронавирусом
14:58  09 ноября
Кернес не захотел быть депутатом Харьковского городского совета
17:52  09 ноября
На Донбассе от начала суток обстрелов со стороны боевиков не было - штаб
UA | RU
UA | RU
09 ноября 2020, 19:30 13

В Черновцах больница, где лечат больных коронавирусом, уже три дня без отопления

09 ноября 2020, 19:30 13
Читайте також українською мовою
Чиновники обещают подать тепло в больницу завтра
Чиновники обещают подать тепло в больницу завтра
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Черновицкая городская больница №1, которая специализируется на лечении больных с коронавирусом, все выходные и первый день новой недели была без отопления из-за порыва на теплотрассе.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сообщение в Facebook пациента Виталия Олийныка.

Черновицкая городская больница №1, где лечат более 60 пациентов с коронавирусом или подозрением на COVID-19, три дня не отапливается. Об этом в сети Facebook сообщают пациенты.

Теплопостачання – працює в звичайному режимі Відсутнє теплопостачання будинків від котельної по вул. Максимовича...

Posted by Віталій Олійник on Monday, November 9, 2020

Больница имела уклон в сторону хирургического направления, а с 23 марта этого года из-за пандемии была переведена в статус "базового клинического учреждения по оказанию помощи больным с подозрением и COVID". Она специализируется на больных тяжелых и крайне тяжелых категорий.

Заместитель Черновицкого городского головы Дмитрий Сирман подтвердил наличие проблемы, которая возникла еще перед выходными и заверил, что во вторник аварию будут устранять.

Действительно есть проблема с теплоснабжением в городской больнице №1. Во внутреннем дворе порыв на теплотрассе, которая находится на балансе больницы. Установлено место и причину. Завтра запланирована необходимая техника и специалисты, постараемся подать тепло, - сообщил чиновник.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине стало больше областей, где COVID-кровати заполнены более чем на 70%.

коронавирус COVID-19 отопление больницы авария
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Шмыгаль сдаст ПЦР-тест после обнаружения коронавируса в Зеленского и Ермака
09 ноября 2020, 18:24
В Украине запрещают все плановые операции и госпитализации: срочное заявление Минздрава
09 ноября 2020, 14:55
Минздрав нуждается в увеличении расходов на медицину до почти 300 млрд грн
09 ноября 2020, 10:42
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
20 октября 2020
Андрей Мартынов: Если в Борщаговской ОТГ и дальше останется старая власть, будет трагедия
22 сентября 2020
"Девять маленьких мэров"
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
Все видео »
Результаты выборов в Николаеве: фиаско "слуг" и второй тур с Сенкевичем и Чайкой
Свободовский анклав: в чем секрет успеха мэров Хмельницкого, Ивано-Франковска и Тернополя
Все публикации »
Станислав Асеев
Виктор Небоженко
Виктор Таран
Все блоги »