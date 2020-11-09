В Черновцах больница, где лечат больных коронавирусом, уже три дня без отопления

Чиновники обещают подать тепло в больницу завтра

Чиновники обещают подать тепло в больницу завтра

Фото из открытых источников

Черновицкая городская больница №1, которая специализируется на лечении больных с коронавирусом, все выходные и первый день новой недели была без отопления из-за порыва на теплотрассе.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сообщение в Facebook пациента Виталия Олийныка.

Черновицкая городская больница №1, где лечат более 60 пациентов с коронавирусом или подозрением на COVID-19, три дня не отапливается. Об этом в сети Facebook сообщают пациенты.

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Больница имела уклон в сторону хирургического направления, а с 23 марта этого года из-за пандемии была переведена в статус "базового клинического учреждения по оказанию помощи больным с подозрением и COVID". Она специализируется на больных тяжелых и крайне тяжелых категорий.

Заместитель Черновицкого городского головы Дмитрий Сирман подтвердил наличие проблемы, которая возникла еще перед выходными и заверил, что во вторник аварию будут устранять.

Действительно есть проблема с теплоснабжением в городской больнице №1. Во внутреннем дворе порыв на теплотрассе, которая находится на балансе больницы. Установлено место и причину. Завтра запланирована необходимая техника и специалисты, постараемся подать тепло, - сообщил чиновник.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине стало больше областей, где COVID-кровати заполнены более чем на 70%.