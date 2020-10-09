Больницы Харьковщины на 100% заполнены пациентами с COVID-19 - Кучер

Область находится в "оранжевой" зоне за счет мест для детей и беременных

Область находится в "оранжевой" зоне за счет мест для детей и беременных

Фото: Укринформ

В Харькове и области больницы, которые принимают пациентов с СOVID-19, заполнены уже на 100%.

Об этом во время брифинга сообщил председатель Харьковской ОГА Алексей Кучер, передает RegioNews.

Фактически мы имеем оранжевую зону. Это фактически. Я должен сказать, что реально мы даже не в красной зоне, а уже в черной. Заполненность коек на самом деле сейчас является стопроцентной. Для того, чтобы формально перейти в красную зону, нам необходимо 5 дней подряд иметь заполненность по одному критерию 75%. На сегодня заполняемость 70%", - рассказал Кучер.

По его словам, такие показатели области объясняются тем, что свободными остаются кровати, которые выделены для детей (с 500 пока заняты 11), и кровати в городском роддоме №2 (из выделенных 110 заняты 9).

Только благодаря этому сегодня мы еще остаемся в оранжевой зоне", - сказал Кучер.

Он добавил, что количество ежедневных госпитализаций в регионе превышает количество выписанных пациентов.

Госпитализируются от 60 по области до 90 человек, для того, чтобы нам разместить этих людей, а есть такие, которые находятся в крайне тяжелом состоянии, нам необходимо такое же количество и выписать. Это как раз является подтверждением того, что ситуация является критической", - объясняет глава ОГА.

Кучер отметил, что в ближайшее время будет дополнительно выделено 320 коек в областных и городских больницах, также заведения планируют дополнительную закупку концентраторов.

Напомним, в Украине за сутки обнаружили более 5800 случаев заражения COVID-19.

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