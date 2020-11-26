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26 ноября 2020, 18:04 13

Законы Зеленского о поддержке бизнеса во время карантина зарегистрировали в Раде

26 ноября 2020, 18:04 13
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Тексты проектов законов на сайте парламента еще не опубликованы
Тексты проектов законов на сайте парламента еще не опубликованы
Фото: Офис президента
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Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду проекты законов о поддержке бизнеса во время карантина.

Об этом сообщается на сайте Верховной Рады, передает RegioNews.

Проекты законов №4430 (о внесении изменений в Налоговый кодекс) и №4429 (о социальной поддержке застрахованных лиц) Зеленский зарегистрировал 26 ноября.

Президент определил данные законопроекты как неотложные.

Напомним, ранее Зеленский анонсировал, что предпринимателям, чей бизнес пострадал от усиления карантина в Украине, выплатят по 8 тысяч гривен. Выплаты получат также уволенные работники.

законопроект карантин бизнес Владимир Зеленский предприниматели
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