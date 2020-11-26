Законы Зеленского о поддержке бизнеса во время карантина зарегистрировали в Раде
Тексты проектов законов на сайте парламента еще не опубликованы
Тексты проектов законов на сайте парламента еще не опубликованы
Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду проекты законов о поддержке бизнеса во время карантина.
Об этом сообщается на сайте Верховной Рады, передает RegioNews.
Проекты законов №4430 (о внесении изменений в Налоговый кодекс) и №4429 (о социальной поддержке застрахованных лиц) Зеленский зарегистрировал 26 ноября.
Президент определил данные законопроекты как неотложные.
Напомним, ранее Зеленский анонсировал, что предпринимателям, чей бизнес пострадал от усиления карантина в Украине, выплатят по 8 тысяч гривен. Выплаты получат также уволенные работники.
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