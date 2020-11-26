Законы Зеленского о поддержке бизнеса во время карантина зарегистрировали в Раде

Тексты проектов законов на сайте парламента еще не опубликованы

Тексты проектов законов на сайте парламента еще не опубликованы

Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду проекты законов о поддержке бизнеса во время карантина.

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