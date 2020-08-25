Зеленский обсудил с раввинами Украины решение закрыть Умань для хасидов

Украина существенно ограничит паломничество хасидов в этом году

Украина существенно ограничит паломничество хасидов в этом году

Фото: Офис президента

Президент Владимир Зеленский встретился с представителями иудейских религиозных организаций Украины и призвал раввинов помочь избежать массового скопления людей во время празднования Рош га-Шана в Умани.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента, передает RegioNews.

По словам Зеленского, Украина понимает важность для хасидов празднования еврейского Нового года, однако эпидемическая ситуация в Украине и Израиле вызывает большое беспокойство.

В этом году из-за COVID-19 сложная ситуация, с которой борется сейчас весь мир. Все большие скопления людей дают прирост инфицирования в разы ... Массовое празднование Рош га-Шана приведет к колоссальному коллапсу. Это будет коллапс в Украине, потом это будет коллапс в других странах", - сказал Зеленский.

Он добавил, что обсудил эту ситуацию с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и подтвердил, что Украина получила от израильской стороны просьбу закрыть Умань.

Он также попросил представителей иудейских религиозных организаций Украины обратиться к еврейской общине с призывом избегать массового скопления людей в Умани этого года.

Раввины, которые приняли участие во встрече, отметили, что понимают ситуацию, которая сложилась из-за распространения коронавируса, и будут пытаться донести информацию до верующих", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что Умань могут заблокировать для въезда в случае паломничества хасидов, местная власть заявила, что готова к решительным мерам.

Также мэр Умани рассказал, как провел ночь под ОП в ожидании Зеленского. Позже Аваков заяви, что готов ввести технические ограничения на паломничество хасидов в Умань.

Также Израиль просит Украину запретить паломничество хасидов в Умань.