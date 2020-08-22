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22 августа 2020, 13:11 3

"Сложная ситуация, вакцины еще нет": Зеленский о готовности Украины ко второй волне COVID-19

22 августа 2020, 13:11 3
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Глава государства призвал граждан отнестись к заболеванию со всей серьезностью 
Глава государства призвал граждан отнестись к заболеванию со всей серьезностью 
Фото: president.gov.ua
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Президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу "Украина 24" рассказал о готовности украинской медицины ко второй волне коронавирусной инфекции. 

Об этом сообщает Regionews со ссылкой на запись интервью.

По словам президента, безопасность людей это "вопрос только к нашим людям".

Если они все же поймут, что COVID-19 – это не грипп, это сложная ситуация, вакцины еще нет. Эта история, что все страны договариваются друг с другом о том, что мы будем первыми в очереди и вот со дня на день появится вакцина – все это слухи", - отметил Зеленский.

Как отмечает президент, действительно есть несколько стран, у которых почти готова вакцина, но все равно никто не знает четких сроков, когда будет та, или иная вакцина передана в страну, когда будет налажено производство.

Поверьте, Министерство иностранных дел, и Минздрав – все говорят, что мы записаны во все очереди. Но все это, тем не менее, при всем уважении к нашим различным странам-партнерам, все это пока слова, разработки, обещания", - подчеркнул глава государства.

Президент считает, что в Украине полноценной первой волны не было и вот только сейчас она наступила и идет рост количества заболевших.

Первую волну мы просто сбили, в Украине ее не было, в то время, когда она была в Европе. Это связано с тем, что мы принимали людей домой, мы не блокировали, мы их возвращали домой. Люди! Помогите медикам. Будьте разумны. Легко, на ногах легко, кроме детей, никто ничего не переносит. Все это бред", - призвал людей Зеленский.

Напомним, что в Украине за последние сутки выявлено 2 328 новых случаев инфицирования коронавирусом, 37 больных умерло и 657 выздоровели.

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