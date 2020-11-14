В Одессе предприниматели протестовали против карантина и перекрыли улицу

Из-за этого на улице образовалась большая пробка

Из-за этого на улице образовалась большая пробка

Фото: Думская

Сегодня, 14 ноября предприниматели рынка "Киевский" в Одессе перекрывали движение по улице Академика Глушко и требовали, чтобы им разрешили работать несмотря на карантин выходного дня.

Об этом сообщает "Суспільне", передает RegioNews.

По словам митингующих, примерно в 14:30 неизвестные лица, не сказали, какую организацию представляют, требовали у них уплатить штраф в размере 17 000 гривен.

После этого предприниматели закрыли свои контейнеры и вышли на акцию протеста.

Они ходили туда-сюда по пешеходному переходу возле рынка, препятствуя движению автомобилей. На дороге из-за этого образовалась большая пробка", - сообщают журналисты.

Известно, что акция протеста продолжалась примерно полчаса, после чего предприниматели разошлись.

Напомним, ранее сообщалось, что во Львове полиция заблокировала работу крупнейших рынков. Также в Житомирской области предприниматели перекрыли международную трассу.

Позже в Минздраве объяснили, какие магазины могут работать во время карантина выходного дня.