В Украине впервые за сутки количество новых случаев COVID-19 превысило 13 тысяч

Больше всего новых случаев выявили в Киеве, Днепропетровской, Киевской и Запорожской областях

Больше всего новых случаев выявили в Киеве, Днепропетровской, Киевской и Запорожской областях

Фото: из открытых источников

В Украине за прошедшие сутки коронавирус обнаружили у 13 357 человек, умерли 257 больных, выздоровели 7 400 человек, госпитализировали 1 531 человека.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на данные министра здравоохранения Максима Степанова. 3 357 новых случаев COVID-19 зафиксировано по состоянию на 19 ноября 2020 года. В частности, заболели 539 детей и 673 медработники", - сообщил Степанов. Также за сутки: госпитализированы - 1531 человек;

летальных случаев - 257 - рекордное число ;

; выздоровели - 7400 человек;

осуществлено тестирований - 65 402 (в том числе методом ПЦР - 40 585, методом ИФА - 24 817). За прошедшие сутки зафиксировали рекордное число новых пациентов с коронавирусом в Киеве (1348), в Днепропетровской (+1128), Киевской (+786), Запорожской (+748) и Черкасской (+726) областях. За все время пандемии в Украине: заболело - 583 510 человек;

выздоровели - 266 479 человек;

летальных исходов - 10 369;

проведено ПЦР-тестов - 4 062 868. Напомним, 17 ноября коронавирус в Украине обнаружили у 12 496 человек, зафиксировано 256 летальных случаев. Читайте также: Коронавирус в Украине: хроника (обновляется).

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