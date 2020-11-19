В Украине впервые за сутки количество новых случаев COVID-19 превысило 13 тысяч
В Украине за прошедшие сутки коронавирус обнаружили у 13 357 человек, умерли 257 больных, выздоровели 7 400 человек, госпитализировали 1 531 человека.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на данные министра здравоохранения Максима Степанова.
3 357 новых случаев COVID-19 зафиксировано по состоянию на 19 ноября 2020 года. В частности, заболели 539 детей и 673 медработники", - сообщил Степанов.
Также за сутки:
- госпитализированы - 1531 человек;
- летальных случаев - 257 - рекордное число;
- выздоровели - 7400 человек;
- осуществлено тестирований - 65 402 (в том числе методом ПЦР - 40 585, методом ИФА - 24 817).
За прошедшие сутки зафиксировали рекордное число новых пациентов с коронавирусом в Киеве (1348), в Днепропетровской (+1128), Киевской (+786), Запорожской (+748) и Черкасской (+726) областях.
За все время пандемии в Украине:
- заболело - 583 510 человек;
- выздоровели - 266 479 человек;
- летальных исходов - 10 369;
- проведено ПЦР-тестов - 4 062 868.
Напомним, 17 ноября коронавирус в Украине обнаружили у 12 496 человек, зафиксировано 256 летальных случаев.
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