Жители "красной" Смелы устроили карантинный протест
В Смеле под городским советом собрались около сотни местных жителей, которые протестуют против карантинных ограничений, что начали действовать с 19 октября из-за попадания города в "красную" зону.
Об этом передает RegioNews со ссылкой на "Суспильне".
Как сообщил председатель Смелы Алексей Цибка, на сегодня, 19 октября, запланировано внеочередное заседание комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, где должны решить, какие именно ограничения будут действовать.
По словам заместителя городского главы Павла Кондратенко, городская комиссия смогла договориться с государством, чтобы в городе оставили регулярные, нерегулярные перевозки автобусным, железнодорожным транспортом. Все другие ограничения применяются к городу Смела.
Напомним, с 19 октября в Украине начало действовать новое карантинное зонирование, введенное с целью предотвращения распространения коронавирусной болезни COVID-19. Город Смела находится в "красной зоне".
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