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В Украине обнаружили еще почти 1200 случаев коронавируса
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09 августа 2020, 10:18 4

В Украине обнаружили еще почти 1200 случаев коронавируса

09 августа 2020, 10:18 4
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18 больных умерли
18 больных умерли
Фото из открытых источников
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В субботу, 8 августа в Украине обнаружили еще 1 199 случаев коронавирус.

Об этом пишет Regionews со ссылкой на Минздрав Украины.

Больше всего случаев далее фиксируют во Львовской области – там за сутки прибавилось 125 новых больных и 3 смерти.

Лишь на 1 случай меньше на Ивано-Франковщине – 124 больных и двое умерших.

Следом идет Харьковщина с 123 заражениями и одним летальным случаем.

В Киеве за последние сутки – 120 новых больных Covid-19 и две смерти.

Более сотни случаев – 104 – зафиксировано в Черновицкой области.

Также МИНЗДРАВ сообщает, что за сутки выздоровели от коронавирус 317 человек.

Напомним, вчера в Украине снова зафиксировали антирекорд, выявлено 1489 случаев COVID-19.

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