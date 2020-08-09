В Украине обнаружили еще почти 1200 случаев коронавируса
18 больных умерли
18 больных умерли
В субботу, 8 августа в Украине обнаружили еще 1 199 случаев коронавирус.
Об этом пишет Regionews со ссылкой на Минздрав Украины.
Больше всего случаев далее фиксируют во Львовской области – там за сутки прибавилось 125 новых больных и 3 смерти.
Лишь на 1 случай меньше на Ивано-Франковщине – 124 больных и двое умерших.
Следом идет Харьковщина с 123 заражениями и одним летальным случаем.
В Киеве за последние сутки – 120 новых больных Covid-19 и две смерти.
Более сотни случаев – 104 – зафиксировано в Черновицкой области.
Также МИНЗДРАВ сообщает, что за сутки выздоровели от коронавирус 317 человек.
Напомним, вчера в Украине снова зафиксировали антирекорд, выявлено 1489 случаев COVID-19.
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