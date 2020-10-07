Степанов прокомментировал информацию о нехватке в Одессе коек для больных коронавирусом

Министр назвал это ложью и заверил, что места для больных есть

Министр назвал это ложью и заверил, что места для больных есть

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Об этом на брифинге сказал министр здравоохранения Максим Степанов, информирует RegioNews.

"Сейчас много кто разгоняет измену, что нет коек в больницах под лечение больных COVID-19. Это неправда, у нас есть больницы, в нас есть медицинские работники, которые предоставляют эту медицинскую помощь... Последняя зрада была, что у нас в Одессе полностью закончились кровати, это полная неправда... У нас есть койки в больницах города Одессы, мы вводим дополнительные койки в больницах, которые местная власть дает на расширение", - сказал он.

Степанов подчеркнул, что все проблемы решаются сразу по мере того, как они возникают: "Но медицинская помощь тем людям, которые в этом нуждаются, предоставляется в полном объеме”.

Он напомнил, что в тарифе на лечение больных COVID-19, который получают больницы, что заключили с соответствующим пакетом соглашение с НСЗУ, учтено 300% зарплаты медработникам, которые заняты в лечебном процессе COVID-19, а также лекарственные средства и медицинские изделия, необходимые при лечении коронавирусной болезни. Так, например, за лечение тяжелого случая COVID-19 государство платит от 45 тысяч грн.

Напомним, Степанов хочет остаться министром в случае избрания в Одесский облсовет.