Имею возможность пройти путь "ковидного" пациента – Степанов

Больной коронавирусом министр будет ежедневно записывать ролики о своем лечении

Больной коронавирусом министр будет ежедневно записывать ролики о своем лечении

Фото из открытых источников

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов сообщил, что собирается на собственном опыте проверить, как работают маршруты пациента и протоколы лечения больных коронавирусом.

Об этом Степанов рассказал на видео в соцсети Facebook, пишет RegioNews.

Все время пандемии я смотрел на ситуацию с COVID-19 глазами врачей. Теперь имею возможность пройти этот путь в роли пациента. Оценить и на собственном опыте проверить, как работают маршруты пациента и протоколы лечения, - сообщил министр.

Степанов планирует пройти лечение как обычный пациент, фиксировать все этапы и сразу, вместе с командой Минздрава, искать пути решения проблемных вопросов.

Информацией относительно своего "пути пациента" министр пообещал ежедневно делиться с украинцами в соцсетях.

Я всем очень благодарен за поддержку — получил сотни сообщений, комментариев и звонков с пожеланием скорейшего выздоровления. Все... Posted by Максим Степанов on Sunday, November 15, 2020

Напомним, вчера вечером стало известно, что у Максима Степанова подтвердили коронавирус. Сейчас он находится на самоизоляции дома.