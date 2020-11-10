В каких областях COVID-кровати заполнены больше всего: данные Минздрава

Всего в Украине введено уже 45 361 больничная кровать для больных COVID-19

Всего в Украине введено уже 45 361 больничная кровать для больных COVID-19

Рixabay

В Украине больничные койки для пациентов с COVID-19 заполнены более чем на 70% уже в десяти областях. В среднем по стране заполнены 63,8% таких кроватей.

Как передает RegioNews, об этом свидетельствуют данные Министерства охраны здоровья.

Наиболее загруженными являются больницы в Полтавской (85,2%), Одесской (80,8%), Ровенской (79,4%), Черниговской (73,9%), Донецкой (73,1%), Запорожской (72,1%), Винницкой (71,6%), Киевской (71,2%), Сумской (71%) и Закарпатской (70,6%) областях. В Киеве заняты 60% коек.

Всего в Украине введено уже 45 361 больничную кровать для COVID-19.

Также в стране продолжает расти показатель заболеваемости коронавирусной болезнью. По состоянию на 9 ноября в Украине этот показатель составляет 324,5 при норме в 40. Наихудшая ситуация наблюдается в Черновицкой области - 635,5. В Киеве показатель составляет 363,6.

Напомним, ранее глава правительства Денис Шмыгаль поручил регионам увеличить еще на 25 тысяч число коек для больных COVID-19.