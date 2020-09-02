В Украине новый антирекорд COVID-19: за сутки выявили 2 495 больных

За прошедшие сутки умер 51 человек - это новый антирекорд по числу умерших от вируса, а 1015 пациентов выздоровели

За прошедшие сутки умер 51 человек - это новый антирекорд по числу умерших от вируса, а 1015 пациентов выздоровели

pixabay.com

В Украине за все время пандемии заболело 125 798 человек, из них 58 817 выздоровели, летальных исходов - 2656.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения, передает RegioNews. Больше всего заражений за 1 сентября зафиксировано в Киеве - 332, в Харьковской области - 302, во Львовской области - 204, в Одесской области - 203, в Тернопольской области - 201, в Ивано-Франковской области - 174. Ситуация в регионах выглядит следующим образом: Винницкая область — 4109 случаев;

Волынская область — 5589 случаев;

Днепропетровская область — 2454 случая;

Донецкая область — 1505 случаев;

Житомирская область — 3442 случая;

Закарпатская область — 7697 случаев;

Запорожская область — 1657 случаев;

Ивано-Франковская область — 9522 случая;

Кировоградская область — 826 случаев;

г. Киев — 13878 случаев;

Киевская область — 5842 случая;

Львовская область — 14907 случаев;

Луганская область — 346 случаев;

Николаевская область — 1320 случаев;

Одесская область — 7697 случаев;

Полтавская область — 832 случая;

Ровенская область — 9396 случаев;

Сумская область — 1571 случай;

Тернопольская область — 6395 случаев;

Харьковская область — 9640 случаев;

Херсонская область — 424 случая;

Хмельницкая область — 2630 случаев;

Черновицкая область — 10487 случаев;

Черкасская область — 1642 случая;

Черниговская область — 1990 случаев. Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют. Ранее сообщалось, что в Украине за 31 августа зафиксировано 2088 случаев заболевания COVID-19, 48 летальных случаев, 688 человек выздоровели от болезни. Читайте также: Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)

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