В Украине новый антирекорд COVID-19: за сутки выявили 2 495 больных
В Украине за все время пандемии заболело 125 798 человек, из них 58 817 выздоровели, летальных исходов - 2656.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения, передает RegioNews.
Больше всего заражений за 1 сентября зафиксировано в Киеве - 332, в Харьковской области - 302, во Львовской области - 204, в Одесской области - 203, в Тернопольской области - 201, в Ивано-Франковской области - 174.
Ситуация в регионах выглядит следующим образом:
- Винницкая область — 4109 случаев;
- Волынская область — 5589 случаев;
- Днепропетровская область — 2454 случая;
- Донецкая область — 1505 случаев;
- Житомирская область — 3442 случая;
- Закарпатская область — 7697 случаев;
- Запорожская область — 1657 случаев;
- Ивано-Франковская область — 9522 случая;
- Кировоградская область — 826 случаев;
- г. Киев — 13878 случаев;
- Киевская область — 5842 случая;
- Львовская область — 14907 случаев;
- Луганская область — 346 случаев;
- Николаевская область — 1320 случаев;
- Одесская область — 7697 случаев;
- Полтавская область — 832 случая;
- Ровенская область — 9396 случаев;
- Сумская область — 1571 случай;
- Тернопольская область — 6395 случаев;
- Харьковская область — 9640 случаев;
- Херсонская область — 424 случая;
- Хмельницкая область — 2630 случаев;
- Черновицкая область — 10487 случаев;
- Черкасская область — 1642 случая;
- Черниговская область — 1990 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Ранее сообщалось, что в Украине за 31 августа зафиксировано 2088 случаев заболевания COVID-19, 48 летальных случаев, 688 человек выздоровели от болезни.
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