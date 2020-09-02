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02 сентября 2020, 09:49 8

В Украине новый антирекорд COVID-19: за сутки выявили 2 495 больных

02 сентября 2020, 09:49 8
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За прошедшие сутки умер 51 человек - это новый антирекорд по числу умерших от вируса, а 1015 пациентов выздоровели
pixabay.com
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В Украине за все время пандемии заболело 125 798 человек, из них 58 817 выздоровели, летальных исходов - 2656.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения, передает RegioNews.

Больше всего заражений за 1 сентября зафиксировано в Киеве - 332, в Харьковской области - 302, во Львовской области - 204, в Одесской области - 203, в Тернопольской области - 201, в Ивано-Франковской области - 174.

Ситуация в регионах выглядит следующим образом:

  • Винницкая область — 4109 случаев;
  • Волынская область — 5589 случаев;
  • Днепропетровская область — 2454 случая;
  • Донецкая область — 1505 случаев;
  • Житомирская область — 3442 случая;
  • Закарпатская область — 7697 случаев;
  • Запорожская область — 1657 случаев;
  • Ивано-Франковская область — 9522 случая;
  • Кировоградская область — 826 случаев;
  • г. Киев — 13878 случаев;
  • Киевская область — 5842 случая;
  • Львовская область — 14907 случаев;
  • Луганская область — 346 случаев;
  • Николаевская область — 1320 случаев;
  • Одесская область — 7697 случаев;
  • Полтавская область — 832 случая;
  • Ровенская область — 9396 случаев;
  • Сумская область — 1571 случай;
  • Тернопольская область — 6395 случаев;
  • Харьковская область — 9640 случаев;
  • Херсонская область — 424 случая;
  • Хмельницкая область — 2630 случаев;
  • Черновицкая область — 10487 случаев;
  • Черкасская область — 1642 случая;
  • Черниговская область — 1990 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Ранее сообщалось, что в Украине за 31 августа зафиксировано 2088 случаев заболевания COVID-19, 48 летальных случаев, 688 человек выздоровели от болезни.

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