У больного коронавирусом Филарета диагностировали воспаление легких

О том, что он заболел, стало известно 4 сентября

О том, что он заболел, стало известно 4 сентября

У патриарха Филарета, который подхватил коронавирусную инфекцию диагностировали воспаление легких

Как передает RegioNews, об этом сообщили на его странице в Facebook.

"Состояние здоровья патриарха Филарета удовлетворительное. Диагностировано воспаление легких. Просим поднести к милостивому Господу свои искренние прошения за здоровье и скорое выздоровление Его Святейшества", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее стало известно, что Филарет проходит курс лечения в больнице, его состояние здоровья удовлетворительное.