У больного коронавирусом Филарета диагностировали воспаление легких
О том, что он заболел, стало известно 4 сентября
О том, что он заболел, стало известно 4 сентября
У патриарха Филарета, который подхватил коронавирусную инфекцию диагностировали воспаление легких
Как передает RegioNews, об этом сообщили на его странице в Facebook.
"Состояние здоровья патриарха Филарета удовлетворительное. Диагностировано воспаление легких. Просим поднести к милостивому Господу свои искренние прошения за здоровье и скорое выздоровление Его Святейшества", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее стало известно, что Филарет проходит курс лечения в больнице, его состояние здоровья удовлетворительное.
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