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Коронавирус в Украине не спадает: за сутки выявили 2430 новых случаев
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03 сентября 2020, 09:44 4

Коронавирус в Украине не спадает: за сутки выявили 2430 новых случаев

03 сентября 2020, 09:44 4
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За прошедшие сутки умерло рекордное количество людей - 54, а 859 пациентов выздоровели
За прошедшие сутки умерло рекордное количество людей - 54, а 859 пациентов выздоровели
Фото: из открытых источников
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В Украине с начала пандемии заболело 128 228 человек, из них выздоровели 58 817 человек и 2710 умерли.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения, передает RegioNews.

Больше всего заражений за 2 сентября зафиксировано в Киеве - 280, в Тернопольской области - 242, в Ивано-Франковской области - 163, Черновицкой области - 137, в Одесской области - 116.

Ситуация в регионах выглядит следующим образом:

  • Винницкая область — 4149 случаев;
  • Волынская область — 5662 случая;
  • Днепропетровская область — 2518 случаев;
  • Донецкая область — 1549 случаев;
  • Житомирская область — 3471 случай;
  • Закарпатская область — 7788 случаев;
  • Запорожская область — 1708 случаев;
  • Ивано-Франковская область — 9685 случаев;
  • Кировоградская область — 833 случая;
  • г. Киев — 14158 случаев;
  • Киевская область — 5931 случай;
  • Львовская область — 15116 случаев;
  • Луганская область — 373 случая;
  • Николаевская область — 1372 случая;
  • Одесская область — 7813 случаев;
  • Полтавская область — 855 случаев;
  • Ровенская область — 9476 случаев;
  • Сумская область — 1629 случаев;
  • Тернопольская область — 6637 случаев;
  • Харьковская область — 9941 случай;
  • Херсонская область — 435 случаев;
  • Хмельницкая область — 2740 случаев;
  • Черновицкая область — 10624 случая;
  • Черкасская область — 1670 случаев;
  • Черниговская область — 2050 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Ранее сообщалось, что в Украине за 2 сентября выявили 2 495 случаев заболевания COVID-19.

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