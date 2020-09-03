Коронавирус в Украине не спадает: за сутки выявили 2430 новых случаев

За прошедшие сутки умерло рекордное количество людей - 54, а 859 пациентов выздоровели

За прошедшие сутки умерло рекордное количество людей - 54, а 859 пациентов выздоровели

Фото: из открытых источников

В Украине с начала пандемии заболело 128 228 человек, из них выздоровели 58 817 человек и 2710 умерли.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения, передает RegioNews.

Больше всего заражений за 2 сентября зафиксировано в Киеве - 280, в Тернопольской области - 242, в Ивано-Франковской области - 163, Черновицкой области - 137, в Одесской области - 116.

Ситуация в регионах выглядит следующим образом:

Винницкая область — 4149 случаев;

Волынская область — 5662 случая;

Днепропетровская область — 2518 случаев;

Донецкая область — 1549 случаев;

Житомирская область — 3471 случай;

Закарпатская область — 7788 случаев;

Запорожская область — 1708 случаев;

Ивано-Франковская область — 9685 случаев;

Кировоградская область — 833 случая;

г. Киев — 14158 случаев;

Киевская область — 5931 случай;

Львовская область — 15116 случаев;

Луганская область — 373 случая;

Николаевская область — 1372 случая;

Одесская область — 7813 случаев;

Полтавская область — 855 случаев;

Ровенская область — 9476 случаев;

Сумская область — 1629 случаев;

Тернопольская область — 6637 случаев;

Харьковская область — 9941 случай;

Херсонская область — 435 случаев;

Хмельницкая область — 2740 случаев;

Черновицкая область — 10624 случая;

Черкасская область — 1670 случаев;

Черниговская область — 2050 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Ранее сообщалось, что в Украине за 2 сентября выявили 2 495 случаев заболевания COVID-19.

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