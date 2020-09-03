Коронавирус в Украине не спадает: за сутки выявили 2430 новых случаев
За прошедшие сутки умерло рекордное количество людей - 54, а 859 пациентов выздоровели
За прошедшие сутки умерло рекордное количество людей - 54, а 859 пациентов выздоровели
В Украине с начала пандемии заболело 128 228 человек, из них выздоровели 58 817 человек и 2710 умерли.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения, передает RegioNews.
Больше всего заражений за 2 сентября зафиксировано в Киеве - 280, в Тернопольской области - 242, в Ивано-Франковской области - 163, Черновицкой области - 137, в Одесской области - 116.
Ситуация в регионах выглядит следующим образом:
- Винницкая область — 4149 случаев;
- Волынская область — 5662 случая;
- Днепропетровская область — 2518 случаев;
- Донецкая область — 1549 случаев;
- Житомирская область — 3471 случай;
- Закарпатская область — 7788 случаев;
- Запорожская область — 1708 случаев;
- Ивано-Франковская область — 9685 случаев;
- Кировоградская область — 833 случая;
- г. Киев — 14158 случаев;
- Киевская область — 5931 случай;
- Львовская область — 15116 случаев;
- Луганская область — 373 случая;
- Николаевская область — 1372 случая;
- Одесская область — 7813 случаев;
- Полтавская область — 855 случаев;
- Ровенская область — 9476 случаев;
- Сумская область — 1629 случаев;
- Тернопольская область — 6637 случаев;
- Харьковская область — 9941 случай;
- Херсонская область — 435 случаев;
- Хмельницкая область — 2740 случаев;
- Черновицкая область — 10624 случая;
- Черкасская область — 1670 случаев;
- Черниговская область — 2050 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Ранее сообщалось, что в Украине за 2 сентября выявили 2 495 случаев заболевания COVID-19.
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