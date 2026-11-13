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Виктор Андрусив политик info@regionews.ua
13 ноября 2026, 10:29

Завершение войны в Иране может приблизить мир в Украине: почему это важно

13 ноября 2026, 10:29
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Переговоры и Иран
Переговоры и Иран
Иллюстративное фото: censor.net
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К сожалению, как бы кто ни пытался выдать результаты переговоров успешными, Мединский все нивелировал фразами о "ноге русского солдата" и другим имперским бредом. Этим он еще раз доказал, что орки продолжают рассматривать переговоры исключительно как нашу капитуляцию. Это не означает, что переговоры не нужно вести. Нужно. Особенно если удается договориться об обмене пленными или гуманитарных миссиях. Но чего не стоит делать, так это ожидать какого-то приближения завершения войны.

А вот что по-настоящему может приблизить ее конец – это завершение войны с Ираном. Ожидалось, что после довыборов в Конгресс вопрос Ирана активизируется либо в сторону увеличения бомбардировок, либо в сторону заключения соглашения. К сожалению для нас, вопрос активизировался по наихудшему сценарию – продолжение и усиление блокады.

Блокада работает. Экономическая ситуация в Иране становится ужасной. Инфляция 76%, стоимость продуктов и напитков выросла более чем вдвое. Ожидается, что в конце года ВВП упадет на 7,7%, промышленность – на 17%, экспорт – на 19%. Население за чертой бедности будет составлять 38%. Это действительно катастрофа.

Но Трамп никогда не сможет понять, что политика не имеет ничего общего с бизнесом. Его мировоззрение строится только на финансовой выгоде, это и приводит ко всем его провалам во внешней политике. Фанатичная страна не может сломаться от экономических неурядиц в краткосрочном периоде. А долгосрочный может длиться десятилетиями. Поэтому его новая стратегия "задушить Иран" станет еще одним провалом, от которого пострадают сами США и многие другие страны. Это же и оттянет завершение нашей войны. На самом деле, я думаю, что обновленный Конгресс с января будет активно подталкивать его к завершению войны, и, возможно, в феврале – марте США и Иран выйдут на какое-то соглашение.

Несмотря на это, наши успехи в уничтожении российских НПЗ тоже ускоряют конец войны. Раз мы не можем повлиять на войну в Иране и цену на топливо, то по крайней мере на доходы орков от нефтепродуктов мы можем влиять активно. И хорошо, что никаких блокировок этого больше нет.

Держимся.

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Украина война РФ переговоры
 
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