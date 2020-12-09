Карантин в Украине продлили до весны

Он будет действовать до 28 февраля 2021 года

Он будет действовать до 28 февраля 2021 года

Фото: flickr

Кабинет министров продлил действие карантина в Украине, который был введен из-за пандемии коронавируса, до конца зимы. Карантин будет действовать до 28 февраля 2021 года.

Как пишет RegioNews, это решение было утверждено на заседании Кабмина после предложения министра здравоохранения Максима Степанова.

"Мы предлагаем продлить карантин до 28 февраля 2021 года. Также продлить режим чрезвычайной ситуации до 28 февраля", - сказал Степанов.

По словам Степанова, в рамках нового постановления о карантине предусматривается изменение режима работы заведений общественного питания. Они могут работать до 23:00, но проведение расчетных операций ограничивается до 22:00.

Также в документе будут расписаны ограничения на период действия жесткого карантина с 8-го по 24 января.

Постановление с перечнем ограничений на период карантина будет доработан и опубликован в течение одного дня.

Напомним, сегодня Кабинет министров установил, что усиленные карантинные мероприятия в Украине будут действовать с 8 до 24 января.

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