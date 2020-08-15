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15 августа 2020, 13:16 2

Школы будут работать в штатном режиме, кроме "красных зон" - Степанов

15 августа 2020, 13:16 2
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Правила адаптивного карантина нужно соблюдать ради здоровья детей
Правила адаптивного карантина нужно соблюдать ради здоровья детей
Фото: из открытых источников
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Школы в Украине в новом учебном году будут работать в соответствии с действующими правилами адаптивного карантина.

Об этом сообщил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов, передает RegioNews.

Хочу напомнить: школы не будут работать исключительно в тех городах или районах, где будет установлен красный уровень эпидемической опасности", - подчеркнул он на брифинге в субботу.

Министр отмечает, что во всех остальных зонах - зеленой, желтой и оранжевой - школы будут работать в обычном режиме с четким соблюдением тех правил, и это обязательно, которые приняты для процесса обучения в школах.

Это и использование масок, и некоторые ограничения, которые вводятся правилами. И хочу ещё раз напомнить, что все эти правила - их надо соблюдать ради здоровья наших детей", - добавил министр.

Напомним, "красный" уровень устанавливается, если за 14 дней в областном центре, районе или городе областного значения с населением менее 70 тыс. чел. фиксируется более 240 случаев заболевания на 100 тыс. населения, или в другой административно-территориальной единице – более 160 случаев на 100 тыс. населения.

Ранее сообщалось, что мэр Винницы рассказал, как будут работать школы города в новом учебном году.

Максим Степанов школы образование обучение карантин
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