Львов отказался усиливать карантин

Учреждения физической культуры и спорта, а также гостиницы в городе продолжат работать

Учреждения физической культуры и спорта, а также гостиницы в городе продолжат работать

Фото: Львовский горсовет

Городская комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС адаптировала решение государственной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС и постановление Кабмина о введении во Львове «оранжевой» зоны карантина.

Об этом сообщили во Львовском городском совете по итогам заседания, передает RegioNews. "Работа большинства учреждений в городе не меняется, при условии соблюдения противоэпидемических требований, использования масок, дезинфекторов, дистанции и тому подобное. Также отдельно будет проведена проверка рынков, супермаркетов, ТРЦ, учреждений спорта и заведений общепита на соблюдение карантинных требований", – отмечает прессслужба учреждения. Львовский городской совет в очередной раз призвал жителей и гостей города быть осторожными, придерживаться всех рекомендаций относительно карантинных ограничений, находиться в помещениях в масках или респираторах, использовать антисептики, придерживаться физической дистанции и тому подобное. Напомним, в Украине сняли запрет на экспорт медицинских масок.

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