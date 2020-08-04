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04 августа 2020, 15:32 2

Львов отказался усиливать карантин

04 августа 2020, 15:32 2
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Учреждения физической культуры и спорта, а также гостиницы в городе продолжат работать
Учреждения физической культуры и спорта, а также гостиницы в городе продолжат работать
Фото: Львовский горсовет
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Городская комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС адаптировала решение государственной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС и постановление Кабмина о введении во Львове «оранжевой» зоны карантина.

Об этом сообщили во Львовском городском совете по итогам заседания, передает RegioNews.

"Работа большинства учреждений в городе не меняется, при условии соблюдения противоэпидемических требований, использования масок, дезинфекторов, дистанции и тому подобное. Также отдельно будет проведена проверка рынков, супермаркетов, ТРЦ, учреждений спорта и заведений общепита на соблюдение карантинных требований", – отмечает прессслужба учреждения.

Львовский городской совет в очередной раз призвал жителей и гостей города быть осторожными, придерживаться всех рекомендаций относительно карантинных ограничений, находиться в помещениях в масках или респираторах, использовать антисептики, придерживаться физической дистанции и тому подобное.

Напомним, в Украине сняли запрет на экспорт медицинских масок.

коронавирус карантин Львов маски Ограничение
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