Львов отказался усиливать карантин
Городская комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС адаптировала решение государственной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС и постановление Кабмина о введении во Львове «оранжевой» зоны карантина.
Об этом сообщили во Львовском городском совете по итогам заседания, передает RegioNews.
"Работа большинства учреждений в городе не меняется, при условии соблюдения противоэпидемических требований, использования масок, дезинфекторов, дистанции и тому подобное. Также отдельно будет проведена проверка рынков, супермаркетов, ТРЦ, учреждений спорта и заведений общепита на соблюдение карантинных требований", – отмечает прессслужба учреждения.
Львовский городской совет в очередной раз призвал жителей и гостей города быть осторожными, придерживаться всех рекомендаций относительно карантинных ограничений, находиться в помещениях в масках или респираторах, использовать антисептики, придерживаться физической дистанции и тому подобное.
Напомним, в Украине сняли запрет на экспорт медицинских масок.