Минздрав ожидает роста заболеваемости COVID-19 после новогодних праздников

Мероприятия, связанные с празднованием Нового года, будут способствовать распространению коронавируса

Мероприятия, связанные с празднованием Нового года, будут способствовать распространению коронавируса

Фото: из открытых источников

Министерство здравоохранения ожидает на возможное повышение заболеваемости COVID-19 в ближайшее время в связи с новогодними праздниками.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра здравоохранения Максима Степанов, передает RegioNews.

По его словам, к повышению риска инфицирования приводит большое скопление людей, которое наблюдается во время праздников.

Мы ожидаем рост числа больных, от вещей, связанных с празднованием Нового года. Открытие елок, какое количество людей придерживается установленных правил - все это приведет к росту числа больных в ближайшей перспективе. Мы говорим о ярмарках, мероприятиях, связанных с Новым годом", - заявил Степанов.

Напомним, массовые прививки: Степанов назвал самый эффективный метод борьбы с COVID-19.

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