Минздрав ожидает роста заболеваемости COVID-19 после новогодних праздников
Министерство здравоохранения ожидает на возможное повышение заболеваемости COVID-19 в ближайшее время в связи с новогодними праздниками.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра здравоохранения Максима Степанов, передает RegioNews.
По его словам, к повышению риска инфицирования приводит большое скопление людей, которое наблюдается во время праздников.
Мы ожидаем рост числа больных, от вещей, связанных с празднованием Нового года. Открытие елок, какое количество людей придерживается установленных правил - все это приведет к росту числа больных в ближайшей перспективе. Мы говорим о ярмарках, мероприятиях, связанных с Новым годом", - заявил Степанов.
Напомним, массовые прививки: Степанов назвал самый эффективный метод борьбы с COVID-19.
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