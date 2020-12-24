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24 декабря 2020, 14:36 185

Минздрав ожидает роста заболеваемости COVID-19 после новогодних праздников

24 декабря 2020, 14:36 185
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Фото: из открытых источников
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Министерство здравоохранения ожидает на возможное повышение заболеваемости COVID-19 в ближайшее время в связи с новогодними праздниками.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра здравоохранения Максима Степанов, передает RegioNews.

По его словам, к повышению риска инфицирования приводит большое скопление людей, которое наблюдается во время праздников.

Мы ожидаем рост числа больных, от вещей, связанных с празднованием Нового года. Открытие елок, какое количество людей придерживается установленных правил - все это приведет к росту числа больных в ближайшей перспективе. Мы говорим о ярмарках, мероприятиях, связанных с Новым годом", - заявил Степанов.

Напомним, массовые прививки: Степанов назвал самый эффективный метод борьбы с COVID-19.

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коронавирус Минздрав заболевание Максим Степанов Новый год
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