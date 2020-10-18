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18 октября 2020, 16:45 3

"Укрзализныця" прекращает продажу билетов на поезда из Тернополя, Хмельницкого и Ивано-Франковска

18 октября 2020, 16:45 3
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С понедельника в этих областных центрах начинает действовать "красная зона" карантина
Фото из открытых источников
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По решению Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций* Укрзализныця прекращает продажу билетов из отдельных железнодорожных станций, а том числе из областных центров: Тернополя, Хмельницкого и Ивано-Франковска.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресслужбу "Укрзализныци".

В частности с нуля часов 19 октября будет закрыта продажа билетов с железнодорожных станций: Ивано-Франковск, Дубно, Здолбунов, Тернополь, Хмельницкий, Славута-1, Волочиск, Дунаевцы, им. Т.Шевченко.

К урегулированию ситуации указанные поезда проследуют через станции Ивано-Франковск, Дубно, Здолбунов, Тернополь, Хмельницкий, Славута-1, Волочиск, Дунаевцы, им. Т.Шевченко без посадки пассажиров. Высадка будет проводиться по установленном порядке.

В случае отказа пассажира от поездки до отправления поезда и не позднее 1 часа после его отправления со станции указанной в проездном документе, возврат платежей за такие проездные документы производится в полном объеме пунктами продаж или через электронные каналы связи в "личном кабинете пользователя, отметили в пресс-службе перевозчика.

Напомним, В Минздраве озвучили новое карантинное зонирование: от 19 октября "красные" - восемь областных центров.

Укрзализныця поезд Тернополь Хмельницкий Ивано-Франковск карантин
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