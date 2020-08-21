Мэр Немирова подхватил коронавирус

Соответствующее сообщение Качур опубликовал в своем Facebook, передает RegioNews.

"В городе снова пошла волна COVID-19. К большому сожалению, мы ежедневно слышим новости о новых больных. Сегодня (20 августа, — ред.) и я получил положительный результат теста на коронавирус", — написал он.