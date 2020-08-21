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21 августа 2020, 11:15

Мэр Немирова подхватил коронавирус

21 августа 2020, 11:15
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В городе ежедневно увеличивается количество новых больных
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Мэр города Немиров, что в Винницкой области, Виктор Качур заявил, что получил положительный результат тестирования на коронавирус.

Соответствующее сообщение Качур опубликовал в своем Facebook, передает RegioNews.

"В городе снова пошла волна COVID-19. К большому сожалению, мы ежедневно слышим новости о новых больных. Сегодня (20 августа, — ред.) и я получил положительный результат теста на коронавирус", — написал он.

Шановні немирівчани! В місті знову пішла хвиля Covid19. На привеликий жаль ми щоденно чуємо новини про нових хворих....

Опубліковано Віктором Качуром Четвер, 20 серпня 2020 р.

Напомним, в Украине за все время пандемии зафиксировано уже более 100 тысяч случаев COVID-19.

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