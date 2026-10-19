Обуховская схема на льготах или Как обокрасть общину на 180 миллионов

В Киевской области разворачивается громкий земельный скандал. Обуховский городской совет отдал в частную собственность 58 га коммунальной земли по смехотворной цене, вызвавшей возмущение общественности и справедливые подозрения в мошеннической схеме. Действия должностных лиц рассматриваются как злоупотребление служебным положением и превышение полномочий, нанесших обществу материальный ущерб в особо крупных размерах.

В Киевской области разворачивается громкий земельный скандал. Обуховский городской совет отдал в частную собственность 58 га коммунальной земли по смехотворной цене, вызвавшей возмущение общественности и справедливые подозрения в мошеннической схеме. Действия должностных лиц рассматриваются как злоупотребление служебным положением и превышение полномочий, нанесших обществу материальный ущерб в особо крупных размерах.

Фото из открытых источников

Благодаря недавнему расследованию проекта ТСН "ХАПУГА.UA" в публичное пространство попала история о том, как Обуховский городской совет отдал в частную собственность 57,93 гектара коммунальной земли по фантастически низкой цене – всего за 1 673 190 грн. Легко посчитать, что землю общины в горсовете оценили примерно в 289 гривен за сотку. При том, что рыночная стоимость сотки в Обухове даже сейчас может достигать нескольких тысяч долларов, а искать дешевле 500 долларов – лишь время зря тратить.

Но в этой истории не эпизод с приватизацией самый скандальный. А ее продолжение. Через год после купли-продажи часть выкупленной земли была выставлена на продажу уже за 180 миллионов гривен – то есть, уже за 1000 долларов за сотку.

Вся операция – нескрываемо простая и дерзкая.

28 марта 2025 Обуховский городской совет под руководством секретаря горсовета и и.о. мэра Ларисы Ильенко принимает решение предоставить ЧАО "Обуховское" разрешение на выкуп 57,93 га коммунальной земли в частную собственность. Землю была продана без проведения аукциона, который мог бы выявить реальную рыночную стоимость. Стоимость рассчитана не по экспертной денежной оценке, а по льготной.

Уже 1 апреля 2025 г. договор купли-продажи между Обуховским горсоветом и ЧАО "Обуховское" был официально заключен и подписан. Новый собственник приватизированные гектары разделил на меньшие участки, имеющиеся на них сооружения ЧАО "Обуховское" из реестров исчезли. Два участка – площадью 38,53 га и 17,86 га – 12 мая того же года были отчуждены в пользу ООО "БОД Инвест", которое было зарегистрировано тоже 12 мая 2025 года.

В мае 2026 года ООО "БОД Инвест" выставило участок 38,53 га на продажу на Prozorro.Sale за 180 миллионов гривен.

Что за фирма ООО "БОД ИНВЕСТ" и сколько она на самом деле заплатила за обуховские гектары – пока точно неизвестно. Но подозрение, что это фирма-прокладка вполне имеет основания. Так или иначе, фантастическая прибыль от всей этой земельной сделки – очевидна.

В Обуховском горсовете документы на приватизацию коммунальных гектаров готовила земельная комиссия, которую возглавлял депутат Виктор Малышев. Персонаж интересен тем, что живет на маленькую зарплату в несколько десятков тысяч гривен в год, живет в не принадлежащих ему домах и ездит на авто, как тоже ему не принадлежат – все это официально. Заседание совета, на котором было принято решение о приватизации, вела секретарь горсовета Лариса Ильенко. Она ведь и подписала договор купли-продажи. Лариса – полная противоположность своего скромного коллеги из земельной комиссии. Как выяснили журналисты-расследователи проекта "ХАПУГА.UA", один только принадлежащий ей автомобиль стоит значительно больше, чем проданные ею 58 га земли Обухова.

Для обоснования цены 289 гривен за сотку в земельной комиссии Обуховского горсовета использовали норму законодательства – пункт 6-1 Переходных положений Земельного кодекса Украины. Эта норма создавалась для защиты крестьян и небольших фермерских хозяйств и сельхозпредприятий, обрабатывавших землю десятилетиями, поэтому имели право на ее льготную приватизацию, поскольку выкупить ее по ценам даже немного приближенным к рыночным часто просто не имели средств.

ЧАО "Обуховское" является сельскохозяйственным предприятием, образованным на базе когда-то еще советского совхоза. Приватизированные 58 га были частью земель, на которых это предприятие еще – 1990-х годов вело хозяйственную деятельность, хотя они и находились в собственности Обуховской городской общины. Формально – ПраАО "Обуховское" якобы имело законное право на льготную приватизацию. Но только формально.

Потому что "Обуховское" – совсем не мелкое хозяйство или предприятие. В земельном фонде, которым он пользуется – более 4000 га земли. Выручка за 2025 год – более 123 млн гривен. До агрохолдингов гигантов еще далеко, но до крепких компаний среднего уровня "Обуховское" точно относится. Норму о льготной приватизации использовали как скважину в законе, который действительно покупателю такого уровня права на льготу не предоставляет.

Итак, есть два очевидных факта: сомнительная с точки зрения закона приватизация коммунальной земли по цене в сотни (!) раз ниже рыночной и последующая продажа части приватизированного участка уже по рыночной цене фирмой непонятного происхождения. ЧАО "Обуховское" и ООО "БОД ИНВЕСТ" получили очень ликвидный актив за бесценок, община Обухова его потеряла.

Этого предостаточно не только для возмущения общественности и внимания СМИ, но и для развития истории уже в плоскости гражданско-правовой и уголовно-правовой. Ведь экономические права и интересы Обуховского общества явно пострадали в результате действий руководства Обуховского городского совета и ЧАО "Обуховское".

Поэтому Обуховская окружная или Киевская областная прокуратура могут обратиться в Хозяйственный суд с иском об отмене решения горсовета и договоре купли-продажи. Главным аргументом суда может стать защита интересов общества и недопущение ущерба местному бюджету в особо крупных размерах из-за продажи земли по заниженной стоимости.

Также правоохранители могут дать правовую оценку, например, действиям руководства горсовета и земельной комиссии – на предмет наличия конфликта интересов или злоупотребления служебным положением. Разница между льготной нормативной денежной оценкой (1,67 млн. грн.) и рыночной ценой (180 млн. грн.) наглядно свидетельствует о размере убытков. А выставление выкупленной земли на продажу за 180 миллионов дает основание полагать, что цель приватизации была не в ведении сельского хозяйства или поддержке производства – во что и предоставлялась законодательная льгота – а в недобросовестной спекуляции и получении сверхприбыли за счет имущества общества.