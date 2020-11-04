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04 ноября 2020, 18:06 268

Во всех районах Закарпатья введут локдаун выходного дня - что известно

04 ноября 2020, 18:06 268
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Большинство районов в области скоро окажутся в "красной" зоне
Большинство районов в области скоро окажутся в "красной" зоне
Фото: скриншот видео
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Из-за высокой динамики распространения коронавируса и роста количества больных в Закарпатской области планируют ввести локдаун выходного дня во всех районах.

Об этом во время брифинга заявил председатель Закарпатской ОГА Алексей Петров, передает RegioNews.

По динамике, которую сегодня дает Закарпатье, большинство районов в области скоро будут в красной зоне. Мы будем вводить локдаун или карантин выходного дня для всех районов Закарпатья, возможно даже на этой неделе", - заявил Петров.

Председатель ОГА добавил, что сейчас в "красной" зоне находятся Ужгород и Берегово, а также Ужгородский, Перечинский и Великоберезнянский районы.

К "красной" зоне приближаются Свалявский и Виноградовский районы и город Чоп.

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коронавирус карантин Закарпатье ОГА Алексей Петров красная зона
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