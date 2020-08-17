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17 августа 2020, 10:35

Минздрав разработал рекомендации для школьников в период пандемии

17 августа 2020, 10:35
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Власть хочет, чтобы дети пошли в школу с 1 сентября
Власть хочет, чтобы дети пошли в школу с 1 сентября
Фото из открытых источников
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Министерство здравоохранения разработало рекомендации, чтобы дети имели возможность пойти в школу с 1 сентября.

Об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает RegioNews.

В рекомендациях учтены маршруты учеников и график допуска к учреждениям образования.

Степанов заявил, что вопрос выполнения рекомендаций лежит на руководителях учебных заведений. И они, с учетом своих возможностей, будут их выполнять.

"Минздрав стоит на том, чтобы наши дети 1 сентября пошли в школу. Конечно, если будет позволять эпидситуация", - заявил он.

Ранее Степанов заявил, что школы будут работать в штатном режиме, кроме "красных зон".

коронавирус карантин школа Минздрав власть
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