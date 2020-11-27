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27 ноября 2020, 10:28 30

Новые решения по усилению карантина вряд ли примут до следующей среды - Немчинов

27 ноября 2020, 10:28 30
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Решения будут приниматься по итогам анализа трех недель карантина выходного дня
Решения будут приниматься по итогам анализа трех недель карантина выходного дня
Фото: ukrinform.ua
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Министр Кабинета министров Украины Олег Немчинов сообщил, что до следующей среды правительство вряд ли примет какие-либо решения относительно введения других карантинных ограничений или отмены карантина выходного дня.

Как передает RegioNews, об этом Немчинов рассказал в утреннем эфире телеканала "Украина 24".

Я не думаю, что до среды вообще какие-то решения будут приняты по поводу того, как мы будем продолжать ли менять карантинную политику. Параллельно работает секретариат СНБО, который очень активно мониторит ситуацию и сравнивает с прогнозами, которые были, параллельно работают аналитические центры при правительстве и в профильных министерствах, в первую очередь в Минздраве. Есть и предложения, которые будут выноситься на заседание правительства", - сказал Немчинов.

По словам министра, по итогам анализа всего трех недель карантина выходного дня будет приниматься соответствующее решение. "Все мы следим за ежедневными данными о заболеваемости и можем проанализировать, насколько... кривая росла в течение нескольких недель", - отметил Немчинов.

Напомним, ранее министр внутренних дел Арсен Аваков выступил за радикальный локдаун в Украине сроком не менее трех недель. По его мнению, локдаун надо вводить как можно быстрее.

Позже у Зеленского ответили на требование Авакова ввести жесткий локдаун и заявили, что президент рассматривает строгий карантин как "крайнюю меру".

коронавирус Кабмин карантин Минздрав локдаун
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