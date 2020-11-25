Образование не получило ни копейки из "ковидного фонда", - образовательный омбудсмен

Сергей Горбачев предлагает Кабмину обсудить нужды образования с директорами, педагогами и родителями

Сергей Горбачев предлагает Кабмину обсудить нужды образования с директорами, педагогами и родителями

Образовательный обмудсмен считает, что отрасль осталась без государственной поддержки, но игнорирование ее потребности в финансировании – не единственная проблема.

Об этом Сергей Горбачев написал в своем Facebook, сообщает RegioNews.

Образовательный омбудсмен приглашает педагогов к обсуждению вопроса, что должно сделать государство для поддержки образования во время пандемии. В то же время, он акцентирует, что важно, чтобы это была не срежиссированная встреча.

Важно, чтобы это была не срежиссированная встреча, где участвуют только бережно отобранные лица, которые будут говорить чиновникам только приятные вещи. В этой встрече должны принимать участие работники образования, те, кто сейчас находятся на переднем крае: прежде всего, директора школ, образовательные управленцы, представители родителей, - написал Горбачев.

Образовательный омбудсмен считает, что образование фактически осталось без государственной поддержки, поскольку не получило ни копейки из "ковидного фонда", кроме 52 млн грн как компенсацию за отмену пробного ВНО в июне этого года. Он добавил, что на все остальные нужды образования из этого фонда, который был создан именно для преодоления негативных последствий пандемии, образование не получило ничего.

ЩО МАЄ ЗРОБИТИ ДЕРЖАВА ДЛЯ ПІДТРИМКИ ОСВІТИ ПІД ЧАС ПАНДЕМІЇ Щодня розглядаючи десятки звернень батьків та педагогів,... Posted by Освітній омбудсмен Сергій Горбачов on Wednesday, November 25, 2020

По словам Сергея Горбачёва, игнорирование потребностей образования в финансировании – не единственная проблема. Новые условия обучения соискателей образования и работы педагогов во всех звеньях образования создали массу правовых и организационных проблемных ситуаций, которые принципиально невозможно решить в рамках действующей нормативной базы.

Нужно принимать много решений для организации работы в новых условиях. Именно поэтому я публично обратился к господину премьеру с предложением встретиться с педагогами, которые способны предложить конструктивные механизмы решения болезненных проблем, – отметил омбудсмен.

В офисе образовательного омбудсмена разработали Google-форму, где каждый может высказаться по двум ключевым вопросам: какие проблемы есть в организации безопасного и качественного образования в условиях пандемии? Что должно сделать государство для решения этих проблем?

Напомним, ранее сообщалось, что у правительства требовали отправить в отставку министра образования.