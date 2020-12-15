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15 декабря 2020, 10:31 4

Помощь от государства: в первый день заявки подали более 30 тысяч украинцев

15 декабря 2020, 10:31 4
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Это повлияло на стабильность работы портала "Дія"
Это повлияло на стабильность работы портала "Дія"
Фото: из открытых источников
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Уже более 33 тысячи человек успешно подали заявления на оформление материальной помощи в размере 8 тысяч гривен, которые предусмотрены программой компенсаций от государства в связи с усилением карантинных ограничений.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации, передает RegioNews.

С момента запуска услуги сотни тысяч пользователей одновременно пытаются подать заявление. Сейчас более 1000 запросов в секунду. Это повлияло на стабильность работы приложения и портала "Дія", - сообщили в ведомстве.

Подать заявление на получение помощи можно с 14 до 31 декабря включительно.

В Минцифре отмечают, что получить выплату можно только через "Дія". "Не ведитесь на фейковые новости, мошенников и сервисы, которые предлагают перечислить деньги, чтобы получить выплату. Не передавайте свои данные третьим лицам", - призывают в министерстве.

Ранее сообщалось, что в сети набирает обороты новый вид мошенничества - под видом государственных выплат, связанных с введением карантина, орудуют мошенники.

Минцифры предприниматели финансирование компенсация деньги
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