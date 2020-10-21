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21 октября 2020, 14:27 6

Шмыгаль приказал местным властям предоставлять предложения относительно развертывания мобильных госпиталей

21 октября 2020, 14:27 6
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Премьер призвал глав областных государственных администраций переходить от наблюдательного контроля к активным действиям
Премьер призвал глав областных государственных администраций переходить от наблюдательного контроля к активным действиям
Фото из открытых источников
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Премьер-министр Денис Шмигаль призвал регионы предоставлять предложения о развертывании мобильных госпиталей и расширения коечного фонда.

Об этом он сообщил во время селекторного совещания с руководителями областей относительно распространения COVID-19 в Украине, передает RegioNews со ссылкой на правительственный портал.

Шмыгаль отметил, что по расчетам СНБО, в ближайшие недели возможен существенный рост заболеваемости COVID-19 во Львовской области. Премьер призвал глав областных государственных администраций переходить от наблюдательного контроля к активным действиям.

"Надо уже принимать решение о перепрофилировании больниц. Предоставляйте предложения о развертывании мобильных госпиталей и просчеты, насколько возможно расширить коечный фонд. Всем уже пришла субвенция, и до конца месяца 80% койко-мест должны быть обеспечены подачей кислорода", - сказал глава правительства.

Кроме того, он поручил председателям Одесской, Харьковской, Донецкой, Львовской ОГА и Киевской горадминистраций проводить на регулярной основе заседания комиссий ТЭБ и ЧС совместно с органами местного самоуправления.

Напомним, ранее стало известно, в каких регионах больше всего заполнены больничные кровати.

Кабмин власть премьер больницы правительство
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